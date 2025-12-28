Se stai cercando dove vedere Algeria Burkina Faso in tv e streaming, questa guida aggiornata ti spiega come seguire in diretta la sfida valida per la seconda giornata della Coppa d’Africa 2025. L’incontro si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 18.30 ed è valido per il gruppo E.
Dove vedere Algeria Burkina Faso in tv – I dettagli
La partita Algeria-Burkina Faso sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, l’emittente che ha acquisito i diritti esclusivi per l’Italia della Coppa d’Africa 2025. Sportitalia è visibile sul canale 60 del digitale terrestre: grazie a questo accordo puoi guardare gratuitamente la gara senza costi aggiuntivi.
Questa scelta di programmazione consente agli spettatori italiani di seguire l’intero torneo, inclusa la sfida d’esordio tra Algeria e Burkina Faso, senza abbonamenti a piattaforme pay‑tv. Sportitalia trasmetterà non solo la diretta della partita, ma anche studi pre‑ e post‑gara, approfondimenti, highlights e commenti esclusivi dedicati alla manifestazione.
Streaming: come guardare Algeria Burkina Faso online
Se preferisci seguire il match in streaming, puoi farlo tramite l’app o il sito ufficiale di Sportitalia. La diretta è accessibile su smartphone, tablet e computer, permettendo così di vedere la partita ovunque tu sia.