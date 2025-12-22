Ranking FIFA, l’Italia chiude il 2025 al 12° posto: Spagna in vetta

È stato pubblicato nella giornata odierna l’aggiornamento del ranking FIFA, la graduatoria per le Nazionali di tutto il mondo che calcola i relativi punteggi sulla base dei risultati ottenuti sul campo. Una classifica che ha visto l’Italia scendere sempre più in basso ultimamente.
Gli Azzurri, che a novembre hanno battuto l’Estonia e sono usciti sconfitti dalla scontro a San Siro contro la Norvegia, si trovano ancora al 12° posto: confermando così il piazzamento più basso dal 2020. Non si registrano novità nelle posizioni di vertice, visto che questo aggiornamento del ranking è dovuto alle partite delle nazionali che hanno partecipato all’Arab Cup.
In questa ottica, grazie alla conquista del torneo che si è disputato in Qatar, il Marocco si trova a un passo dalla top 10 confermando la sua 11esima posizione ma accorciando sulla Croazia che è ora distante 0,54 punti. Guardando all’anno solare 2025, il Kosovo, confermato all’80° posto, risulta la nazionale ad aver registrato il miglior punteggio di tutte (89,02 punti), grazie alle sette vittorie e due pareggi nelle 10 partite giocate quest’anno. Complessivamente, la nazionale kosovara ha ottenuto un balzo in avanti di 19 posizioni nel 2025, il più alto registrato quest’anno.
Ranking FIFA 2025 – La classifica aggiornata
Di seguito, la classifica con i primi 15 posti del ranking FIFA, aggiornata al 22 dicembre (il prossimo sarà pubblicato il 19 gennaio 2026):
- Spagna – 1877,18 punti
- Argentina – 1873,33 punti
- Francia – 1870,00 punti
- Inghilterra – 1834,12 punti
- Brasile – 1760,46 punti
- Portogallo – 1760,38 punti
- Olanda – 1756,27 punti
- Belgio – 1730,71 punti
- Germania – 1724,15 punti
- Croazia – 1716,88 punti
- Marocco – 1716,34 punti
- Italia – 1702,06 punti
- Colombia – 1701,30 punti
- USA – 1681,88 punti
- Messico – 1675,75 punti