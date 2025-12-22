Ranking FIFA, l’Italia chiude il 2025 al 12° posto: Spagna in vetta

È stato pubblicato nella giornata odierna l’aggiornamento del ranking FIFA, la graduatoria per le Nazionali di tutto il mondo che calcola i relativi punteggi sulla base dei risultati ottenuti sul campo. Una classifica che ha visto l’Italia scendere sempre più in basso ultimamente.

Gli Azzurri, che a novembre hanno battuto l’Estonia e sono usciti sconfitti dalla scontro a San Siro contro la Norvegia, si trovano ancora al 12° posto: confermando così il piazzamento più basso dal 2020. Non si registrano novità nelle posizioni di vertice, visto che questo aggiornamento del ranking è dovuto alle partite delle nazionali che hanno partecipato all’Arab Cup.