La Fiorentina vuole Paratici a capo dell'area tecnica: contratto di cinque anni

In pratica, la responsabilità complessiva su allenatori, rosa e indirizzo sportivo. Un progetto da sviluppare in quattro anni e mezzo, con molti punti interrogativi e una priorità evidente: conquistare la salvezza entro maggio . Se questa ipotesi si trasformerà in qualcosa di più solido lo si capirà a breve.

Fabio Paratici potrebbe essere la figura della svolta in casa Fiorentina . Come riporta La Gazzetta dello Sport , il dialogo tra le parti è iniziato e il club viola ha mosso passi concreti, mettendo sul tavolo una proposta di lungo periodo: un contratto quinquennale, economicamente rilevante, per affidargli la guida dell’area tecnica.

Una cosa però è chiara: Paratici guarda con interesse a un rientro in Italia. Già la scorsa estate, durante i contatti con il Milan, era emerso quanto la Serie A fosse ancora parte del suo DNA. Dalla fine dell’avventura con la Juventus è iniziata l’esperienza al Tottenham, in ruoli diversi e in fasi differenti, segnate anche dall’inibizione di 30 mesi per il caso plusvalenze, decisa dalla FIGC e poi estesa a livello internazionale. La squalifica si è chiusa a luglio e ora anche il distacco dall’Italia potrebbe presto terminare, nonostante il recente ritorno tra le fila degli Spurs.

La Fiorentina ha pensato a lui nel momento in cui si è resa conto di aver bisogno di una guida forte, e subito. L’uscita di scena del direttore sportivo Daniele Pradè, avvenuta il primo novembre dopo una lunga contestazione cittadina, ha lasciato un vuoto dirigenziale che il semplice riassetto del ruolo di Roberto Goretti non ha colmato. Alessandro Ferrari ha un peso rilevante, ma è concentrato soprattutto su stadio, Lega e questioni extra-campo. Il presidente Commisso governa dagli Stati Uniti senza vivere Firenze giorno per giorno.

Se Firenze dovesse diventare realtà, il lavoro per Paratici sarebbe immediato e su più livelli, a partire dalla panchina. Paolo Vanoli, arrivato il 7 novembre, in un mese e mezzo ha collezionato una sola vittoria, in Conference contro la Dinamo Kiev. Le opzioni sono tre: richiamare Stefano Pioli, proseguire con Vanoli o affidarsi a un quarto allenatore stagionale. In ogni caso andranno ridistribuite le responsabilità e ricompattato un gruppo apparso smarrito.

Subito dopo verrebbe il mercato di gennaio. Le risorse, probabilmente, dipenderanno dalle cessioni, ma il cantiere è ampio e le priorità sono già chiare: un difensore, un centrocampista e un esterno offensivo. Paratici sta già riflettendo e la decisione potrebbe arrivare presto.