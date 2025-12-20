Supercoppa Italiana, il Bologna batte l'Inter: quanto vale la finale

Il Bologna è la seconda finalista della Supercoppa italiana. La squadra di Vincenzo Italiano ha avuto la meglio sull’Inter, imponendosi ai calci di rigore contro i nerazzurri, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 (reti di Marcus Thuram e di Riccardo Orsolini su rigore. Un successo che porta la squadra emiliana all’ultimo atto, in programma lunedì 22 dicembre contro il Napoli di Antonio Conte, alle ore 20.00.
La vittoria di ieri sera consentirà così ai felsinei di giocarsi la conquista del titolo, per quella che sarebbe una prima volta storica. Un successo che darebbe inoltre continuità alla vittoria della Coppa Italia nella passata stagione, ottenuta contro il Milan in finale. Il passaggio del turno di ieri ha anche un valore economico, perché accedendo alla finale il Bologna potrà contare su premi aggiuntivi rispetto a quelli di partenza.
Come noto, la Supercoppa italiana vale oltre 23 milioni di euro per i club di Serie A, cifra che viene poi aggiustata al rialzo sulla base della vendita dei diritti televisivi della Final Four. Milan e Inter, eliminate in semifinale, si dovranno accontentare di 2,4 milioni di euro, mentre il Napoli e il Bologna incasseranno almeno 6,7 milioni.
Oltre alle quattro partecipanti, anche le squadre che non giocano la competizione riceveranno comunque un gettone dalla Lega Serie A: 2 milioni di euro da dividere, per un bonus di circa 125mila euro a testa. Di seguito, i premi squadra per squadra in attesa della finalissima della manifestazione:
- Bologna – almeno 6,7 milioni di euro
- Napoli – almeno 6,7 milioni di euro
- Inter – 2,4 milioni di euro
- Milan – 2,4 milioni di euro
Napoli e Bologna incasseranno almeno 6,7 milioni. La finalista vincente toccherà poi quota 9,5 milioni di euro, cifra che potrà crescere fino a un massimo complessivo di 11 milioni di euro se verrà organizzata una sfida amichevole con la vincitrice della Supercoppa araba.