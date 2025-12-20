Supercoppa Italiana, il Bologna batte l'Inter: quanto vale la finale

Il Bologna è la seconda finalista della Supercoppa italiana. La squadra di Vincenzo Italiano ha avuto la meglio sull’Inter, imponendosi ai calci di rigore contro i nerazzurri, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 (reti di Marcus Thuram e di Riccardo Orsolini su rigore. Un successo che porta la squadra emiliana all’ultimo atto, in programma lunedì 22 dicembre contro il Napoli di Antonio Conte, alle ore 20.00.

La vittoria di ieri sera consentirà così ai felsinei di giocarsi la conquista del titolo, per quella che sarebbe una prima volta storica. Un successo che darebbe inoltre continuità alla vittoria della Coppa Italia nella passata stagione, ottenuta contro il Milan in finale. Il passaggio del turno di ieri ha anche un valore economico, perché accedendo alla finale il Bologna potrà contare su premi aggiuntivi rispetto a quelli di partenza.