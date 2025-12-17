FIFA: dopo le polemiche sui prezzi, nuovi biglietti da 50 euro per i Mondiali 2026

La nuova Supporter Entry Tier – così è stata definita dalla FIFA – sarà disponibile al prezzo fisso di 60 dollari a biglietto (poco più di 50 euro, al cambio attuale) per ciascuna delle 104 partite , finale compresa.

I biglietti di questa fascia saranno assegnati esclusivamente ai tifosi delle squadre qualificate, con un processo di selezione e distribuzione gestito singolarmente dalle Associazioni Membro Partecipanti (PMA). Ogni PMA definirà i propri criteri di idoneità e le modalità di richiesta ed è invitata a garantire che tali biglietti siano destinati in modo specifico ai tifosi più fedeli e strettamente legati alla propria nazionale.

Complessivamente, il 50% dell’allocazione di ciascuna PMA rientrerà nella fascia di prezzo più accessibile, ossia la Supporter Value Tier (40%) e la Supporter Entry Tier (10%). La parte restante dell’allocazione sarà suddivisa in egual misura tra la Supporter Standard Tier e la Supporter Premier Tier. Inoltre, ai tifosi che presentano domanda tramite l’allocazione PMA e le cui squadre non dovessero accedere alla fase a eliminazione diretta, verrà annullata la commissione amministrativa al momento dell’elaborazione dei rimborsi per le richieste non andate a buon fine.

La FIFA ha dovuto affrontare critiche da parte dei gruppi di tifosi la scorsa settimana, con la Football Supporters Europe (Fse) che li ha accusati di un «tradimento monumentale» dei tifosi e ha esortato l’organo di governo mondiale dello sport a interrompere il processo di vendita delle quote PMA.