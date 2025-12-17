Finale Coppa Intercontinentale in streaming gratis: guarda PSG-Flamengo in diretta

La finalissima della manifestazione sarà trasmessa in diretta in chiaro in Italia: ecco come seguirla.

Finale Coppa Intercontinentale in streaming gratis
(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Finale Coppa Intercontinentale in streaming gratis? La finale della Coppa Intercontinentale 2025 è uno degli appuntamenti calcistici più attesi di dicembre e mette di fronte Paris Saint-Germain e Flamengo, due colossi del calcio mondiale. Per tutti i tifosi che si chiedono dove vedere la finale Coppa Intercontinentale, la risposta è chiara: DAZN trasmetterà l’evento in diretta gratuita, anche in Italia, in co-esclusiva con FIFA+. 

Dove vedere la finale Coppa Intercontinentale 2025 in TV e streaming 

La sfida decisiva della FIFA Intercontinental Cup Qatar 2025 sarà visibile: 

Su DAZN la telecronaca sarà in italiano, senza costi aggiuntivi e accessibile anche agli utenti non abbonati, rendendo l’evento fruibile a un pubblico ancora più ampio. 

Data, orario e telecronaca della finale 

La finale della Coppa Intercontinentale si giocherà: 

  • Martedì 17 dicembre 2025 
  • Calcio d’inizio alle ore 18:00 
  • Telecronaca su DAZN: Dario Mastroianni e Dario Marcolin 

Oltre alla diretta integrale, su DAZN saranno disponibili anche gli highlights ufficiali della partita. 

Il cammino verso la finale PSG-Flamengo 

La Coppa Intercontinentale 2025 è alla sua seconda edizione nel formato rinnovato e vede protagonisti i sei club campioni continentali dell’anno. Il torneo si articola in quattro fasi e assegna tre trofei: 

  • FIFA African-Asian-Pacific Cup
  • FIFA Derby of the Americas
  • FIFA Challenger Cup

fino alla finale per il titolo assoluto, la FIFA Intercontinental Cup. 

Il Paris Saint-Germain, vincitore della UEFA Champions League, ha avuto accesso direttamente alla finale, mentre il Flamengo, campione della CONMEBOL, ha affrontato il percorso attraverso il Derby of the Americas e la Challenger Cup, confermandosi una delle squadre più competitive del panorama mondiale. 

Le squadre partecipanti 

Le sei formazioni qualificate all’edizione 2025 sono: 

  • Paris Saint-Germain (UEFA) 
  • CR Flamengo (CONMEBOL) 
  • Cruz Azul (Concacaf) 
  • Al Ahli (AFC) 
  • Auckland City FC (Oceania) 
  • Pyramids FC (CAF) 

Un evento globale da non perdere 

La finale PSG-Flamengo rappresenta il massimo livello del calcio per club a livello mondiale, con due squadre simbolo di Europa e Sud America pronte a contendersi un trofeo di enorme prestigio. 

Per chi cerca dove vedere la finale Coppa Intercontinentale, l’appuntamento è quindi fissato: 17 dicembre alle 18:00, in diretta gratuita su DAZN e FIFA+, per vivere uno spettacolo di calcio internazionale senza precedenti. 

