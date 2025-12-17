Su DAZN la telecronaca sarà in italiano , senza costi aggiuntivi e accessibile anche agli utenti non abbonati, rendendo l’evento fruibile a un pubblico ancora più ampio.

Finale Coppa Intercontinentale in streaming gratis? La finale della Coppa Intercontinentale 2025 è uno degli appuntamenti calcistici più attesi di dicembre e mette di fronte Paris Saint-Germain e Flamengo , due colossi del calcio mondiale. Per tutti i tifosi che si chiedono dove vedere la finale Coppa Intercontinentale , la risposta è chiara: DAZN trasmetterà l’evento in diretta gratuita , anche in Italia, in co-esclusiva con FIFA+ .

Data, orario e telecronaca della finale

La finale della Coppa Intercontinentale si giocherà:

Martedì 17 dicembre 2025

Calcio d’inizio alle ore 18:00

Telecronaca su DAZN: Dario Mastroianni e Dario Marcolin

Oltre alla diretta integrale, su DAZN saranno disponibili anche gli highlights ufficiali della partita.

Il cammino verso la finale PSG-Flamengo

La Coppa Intercontinentale 2025 è alla sua seconda edizione nel formato rinnovato e vede protagonisti i sei club campioni continentali dell’anno. Il torneo si articola in quattro fasi e assegna tre trofei:

FIFA African-Asian-Pacific Cup

FIFA Derby of the Americas

FIFA Challenger Cup

fino alla finale per il titolo assoluto, la FIFA Intercontinental Cup.

Il Paris Saint-Germain, vincitore della UEFA Champions League, ha avuto accesso direttamente alla finale, mentre il Flamengo, campione della CONMEBOL, ha affrontato il percorso attraverso il Derby of the Americas e la Challenger Cup, confermandosi una delle squadre più competitive del panorama mondiale.

Le squadre partecipanti

Le sei formazioni qualificate all’edizione 2025 sono:

Paris Saint-Germain (UEFA)

CR Flamengo (CONMEBOL)

Cruz Azul (Concacaf)

Al Ahli (AFC)

Auckland City FC (Oceania)

Pyramids FC (CAF)

Un evento globale da non perdere

La finale PSG-Flamengo rappresenta il massimo livello del calcio per club a livello mondiale, con due squadre simbolo di Europa e Sud America pronte a contendersi un trofeo di enorme prestigio.

Per chi cerca dove vedere la finale Coppa Intercontinentale, l’appuntamento è quindi fissato: 17 dicembre alle 18:00, in diretta gratuita su DAZN e FIFA+, per vivere uno spettacolo di calcio internazionale senza precedenti.