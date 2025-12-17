Dove vedere finale Coppa Intercontinentale: PSG-Flamengo in diretta in chiaro

La finale della Coppa Intercontinentale 2025 è uno degli appuntamenti calcistici più attesi di dicembre e mette di fronte Paris Saint-Germain e Flamengo, due colossi del calcio mondiale. Per tutti i tifosi che si chiedono dove vedere la finale Coppa Intercontinentale, la risposta è chiara: DAZN trasmetterà l’evento in diretta gratuita, anche in Italia, in co-esclusiva con FIFA+.
Dove vedere la finale Coppa Intercontinentale 2025 in TV e streaming
La sfida decisiva della FIFA Intercontinental Cup Qatar 2025 sarà visibile:
- In diretta streaming gratuita su DAZN
- Su FIFA+, piattaforma ufficiale della FIFA
Su DAZN la telecronaca sarà in italiano, senza costi aggiuntivi e accessibile anche agli utenti non abbonati, rendendo l’evento fruibile a un pubblico ancora più ampio.
Data, orario e telecronaca della finale
La finale della Coppa Intercontinentale si giocherà:
- Martedì 17 dicembre 2025
- Calcio d’inizio alle ore 18:00
- Telecronaca su DAZN: Dario Mastroianni e Dario Marcolin
Oltre alla diretta integrale, su DAZN saranno disponibili anche gli highlights ufficiali della partita.
Il cammino verso la finale PSG-Flamengo
La Coppa Intercontinentale 2025 è alla sua seconda edizione nel formato rinnovato e vede protagonisti i sei club campioni continentali dell’anno. Il torneo si articola in quattro fasi e assegna tre trofei:
- FIFA African-Asian-Pacific Cup
- FIFA Derby of the Americas
- FIFA Challenger Cup
fino alla finale per il titolo assoluto, la FIFA Intercontinental Cup.
Il Paris Saint-Germain, vincitore della UEFA Champions League, ha avuto accesso direttamente alla finale, mentre il Flamengo, campione della CONMEBOL, ha affrontato il percorso attraverso il Derby of the Americas e la Challenger Cup, confermandosi una delle squadre più competitive del panorama mondiale.
Le squadre partecipanti
Le sei formazioni qualificate all’edizione 2025 sono:
- Paris Saint-Germain (UEFA)
- CR Flamengo (CONMEBOL)
- Cruz Azul (Concacaf)
- Al Ahli (AFC)
- Auckland City FC (Oceania)
- Pyramids FC (CAF)
Un evento globale da non perdere
La finale PSG-Flamengo rappresenta il massimo livello del calcio per club a livello mondiale, con due squadre simbolo di Europa e Sud America pronte a contendersi un trofeo di enorme prestigio.
Per chi cerca dove vedere la finale Coppa Intercontinentale, l’appuntamento è quindi fissato: 17 dicembre alle 18:00, in diretta gratuita su DAZN e FIFA+, per vivere uno spettacolo di calcio internazionale senza precedenti.