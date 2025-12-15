La FIFA dà ragione al Marocco: El Aynaoui assente per Roma-Como

La Roma non avrà a disposizione il centrocampista Neil El Aynaoui contro il Como questa sera. Il giocatore marocchino non è nell’elenco dei convocati della squadra di Gian Piero Gasperini per il match di stasera all’Olimpico, in cui la squadra sarà impegnata contro i lariani per una sfida chiave in ottica quarto posto.

Come annunciato dall’organo di governo del calcio mondiale, in linea con lo stesso principio utilizzato per il Mondiale del 2022 in️ Qatar, il periodo di rilascio dei giocatori per la Coppa d’Africa è stato ridotto a sette giorni ed è iniziato proprio oggi, lunedì 15 dicembre 2025. In sostanza, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, i calciatori dovevano essere di fatto con le Nazionali a partire dal 15 dicembre, salvo accordi individuali diversi.

Accordi che non ci sono stati per El Aynaoui, con il Marocco che aveva deciso di appellarsi alla FIFA e l’organo di governo che – sulla base di quanto stabilito dagli accordi – ha dato ragione alla Nazionale africana. Da qui l’assenza del centrocampista, che si rivedrà sicuramente nel 2026.