Juve Next Gen Pianese in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Pianese in streaming gratis.
I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 18esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con la Pianese è in programma per venerdì 12 dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.
Juve Next Gen Pianese in streaming gratis – L’offerta di Sky Calcio
Il pacchetto sportivo arriva con una delle riduzioni più rilevanti del Black Friday. Sky TV + Sky Calcio a 15,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 33,00 euro al mese)
Cosa include:
- Sky TV (Serie e Show) a 10,99€ al mese invece di 25€
- Sky Calcio a 5€ al mese invece di 8€
- Sky Ultra HD incluso
- App Sky Go inclusa per lo streaming
- Decoder Sky Stream a 19€ una tantum
Oltre alla Serie A, l’offerta Sky Calcio comprende l’intera Serie C in esclusiva fino alla stagione 2027/28 (1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva a stagione), inclusi Regular Season, Playoff, Coppa Italia dagli ottavi di finale e Supercoppa.
Per i campionati esteri, il pacchetto include le migliori sfide della Premier League fino alla stagione 2027/28, della Bundesliga fino al 2028/29 e della Ligue 1 per la stagione 2025/26.
Completano l’offerta le migliori partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla competizione, mentre le ultime quattro squadre europee saranno definite attraverso gli spareggi di marzo 2026, con la partecipazione delle 12 seconde classificate e 4 squadre dalla UEFA Nations League 2024/25.
Juve Next Gen Pianese in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Juve Next Gen-Pianese, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
VENERDÌ 12 DICEMBRE
Ore 20.30
- JUVENTUS NEXT GEN-PIANESE
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
SABATO 13 DICEMBRE
Ore 14.30
- AZ PICERNO-SALERNITANA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- CAMPOBASSO-PERUGIA
Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
- LUMEZZANE-LECCO
Sky Sport 253 e NOW
- TRAPANI-COSENZA
Sky Sport 254 e NOW
- CAVESE-SURACUSA
Sky Sport 255 e NOW
- GUBBIO-TORRES
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- FORLÌ-CARPI
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- ALCIONE MILANO-VIRTUS VERONA
Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
- RENATE-TRENTO
Sky Sport 253 e NOW
DOMENICA 14 DICEMBRE
Ore 12.30
- ATALANTA U23-SORRENTO
Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW
- INTER U23-GIANA ERMINIO
Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
Ore 14.30
- POTENZA-CATANIA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-UNION BRESCIA
Sky Sport 251 e NOW
- PERGOLETTESE-L.R. VICENZA
Sky Sport 253 e NOW
- TERNANA-BRA
Sky Sport 254 e NOW
- PONTEDERA-SAMBENEDETTESE
Sky Sport 255 e NOW
- CITTADELLA-NOVARA
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- BENEVENTO-GIUGLIANO
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- GUIDONIA MONTECELIO-ASCOLI
Sky Sport 253 e NOW
- CASERTANA-LATINA
Sky Sport 254 e NOW
- TIRESTINA-ALBINOLEFFE
Sky Sport 255 e NOW
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-PRO VERCELLI
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
- TEAM ALTAMURA-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-PRO PATRIA
Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 15 DICEMBRE
Ore 20.30
- VIS PESARO-RAVENNA
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- CROTONE-CASARANO
Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW
- AREZZO-PINETO
Sky Sport 253 e NOW
- FOGGIA-MONOPOLI
Sky Sport 255 e NOW