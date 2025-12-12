Juve Next Gen Pianese in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Massimo Brambilla sono pronti ad affrontare la 18esima giornata del girone B di Serie C.

brambilla
Massimo Brambilla (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Pianese in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 18esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con la Pianese è in programma per venerdì 12 dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.

Juve Next Gen Pianese in streaming gratis – L’offerta di Sky Calcio

Il pacchetto sportivo arriva con una delle riduzioni più rilevanti del Black Friday. Sky TV + Sky Calcio a 15,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 33,00 euro al mese)

Cosa include:

  • Sky TV (Serie e Show) a 10,99€ al mese invece di 25€
  • Sky Calcio a 5€ al mese invece di 8€
  • Sky Ultra HD incluso
  • App Sky Go inclusa per lo streaming
  • Decoder Sky Stream a 19€ una tantum

Oltre alla Serie A, l’offerta Sky Calcio comprende l’intera Serie C in esclusiva fino alla stagione 2027/28 (1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva a stagione), inclusi Regular Season, Playoff, Coppa Italia dagli ottavi di finale e Supercoppa.

Per i campionati esteri, il pacchetto include le migliori sfide della Premier League fino alla stagione 2027/28, della Bundesliga fino al 2028/29 e della Ligue 1 per la stagione 2025/26.

Completano l’offerta le migliori partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla competizione, mentre le ultime quattro squadre europee saranno definite attraverso gli spareggi di marzo 2026, con la partecipazione delle 12 seconde classificate e 4 squadre dalla UEFA Nations League 2024/25.

Juve Next Gen Pianese in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Juve Next Gen-Pianese, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

VENERDÌ 12 DICEMBRE

Ore 20.30

  • JUVENTUS NEXT GEN-PIANESE
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

SABATO 13 DICEMBRE

Ore 14.30

  • AZ PICERNO-SALERNITANA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • CAMPOBASSO-PERUGIA
    Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
  • LUMEZZANE-LECCO
    Sky Sport 253 e NOW
  • TRAPANI-COSENZA
    Sky Sport 254 e NOW
  • CAVESE-SURACUSA
    Sky Sport 255 e NOW
  • GUBBIO-TORRES
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

  • FORLÌ-CARPI
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • ALCIONE MILANO-VIRTUS VERONA
    Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
  • RENATE-TRENTO
    Sky Sport 253 e NOW

DOMENICA 14 DICEMBRE

Ore 12.30

  • ATALANTA U23-SORRENTO
    Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW
  • INTER U23-GIANA ERMINIO
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW

Ore 14.30

  • POTENZA-CATANIA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
  • DOLOMITI BELLUNESI-UNION BRESCIA
    Sky Sport 251 e NOW
  • PERGOLETTESE-L.R. VICENZA
    Sky Sport 253 e NOW
  • TERNANA-BRA
    Sky Sport 254 e NOW
  • PONTEDERA-SAMBENEDETTESE
    Sky Sport 255 e NOW
  • CITTADELLA-NOVARA
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

  • BENEVENTO-GIUGLIANO
    Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • GUIDONIA MONTECELIO-ASCOLI
    Sky Sport 253 e NOW
  • CASERTANA-LATINA
    Sky Sport 254 e NOW
  • TIRESTINA-ALBINOLEFFE
    Sky Sport 255 e NOW
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-PRO VERCELLI
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

  • TEAM ALTAMURA-AUDACE CERIGNOLA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-PRO PATRIA
    Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 15 DICEMBRE

Ore 20.30

  • VIS PESARO-RAVENNA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • CROTONE-CASARANO
    Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW
  • AREZZO-PINETO
    Sky Sport 253 e NOW
  • FOGGIA-MONOPOLI
    Sky Sport 255 e NOW

