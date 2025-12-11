Le piattaforme di moda accelerano l’integrazione globale

Durante la Paris Fashion Week , marchi giapponesi come Mame Kurogouchi e Anrealage, insieme al taiwanese Shiatzy Chen, hanno presentato le loro collezioni attraverso sfilate e presentazioni. Grazie alla nuova squadra del British Fashion Council, la London Fashion Week ha registrato un incremento del 18% nella presenza internazionale. Un altro evento di spicco a livello globale, all’inizio dell’autunno, è stato il BRICS+ Fashion Summit .

Gli eventi di moda in tutto il mondo, comprese capitali come Parigi, Milano e Londra, che in passato erano piuttosto chiusi ai marchi stranieri, stanno ora puntando sempre di più all’internazionalizzazione.

Questo appuntamento internazionale ha riunito oltre 250 delegati provenienti da 65 paesi, che hanno trovato l’occasione per confrontarsi, condividere esperienze e discutere accordi vantaggiosi.

L’obiettivo principale del Summit è aprire nuove opportunità ai paesi emergenti, offrendo accesso a contatti internazionali, competenze e risorse in grado di accelerare lo sviluppo del settore, stimolare l’innovazione e ampliare le prospettive di export.

Il luogo scelto per il BRICS+ Fashion Summit e per ospitare il principale hub delle industrie moda delle economie in rapida crescita è ancora una volta Mosca.

Una scelta naturale, considerando che anche il settore moda russo ha attraversato negli ultimi anni un percorso di trasformazione e di ricostruzione delle relazioni culturali e commerciali internazionali.

Nel 2022, a causa delle sanzioni e della riduzione della presenza di aziende straniere, il settore dell’abbigliamento in Russia si è contratto del 37%. Ma già nel 2023 la situazione ha iniziato a stabilizzarsi: il mercato della moda in Russia è risalito fino a raggiungere i 16,4 miliardi di dollari, quasi ai livelli pre-pandemia, secondo i dati NEO.

Quest’anno, al BRICS+ Fashion Summit sono stati affrontati temi cruciali per tutte le economie in crescita: dalla decentralizzazione della moda all’etica dei prestiti culturali, dall’intelligenza artificiale allo sviluppo dei settori collegati, fino alle questioni ambientali, di inclusività e ai nuovi modelli di interazione in un contesto economico in evoluzione. Oltre ai rappresentanti dell’industria moda di Africa, Asia e America Latina, hanno partecipato anche attori europei e statunitensi interessati a collaborare con i mercati emergenti.

«La collaborazione tra paesi con economie in via di sviluppo nel settore moda è fondamentale», commenta Tonia Fouseki, fondatrice e presidente di Athens Fashion Week. «Lavorando insieme, i mercati emergenti possono condividere conoscenze, best practice e innovazioni nel design, nella produzione e nel marketing, accelerando la crescita e innalzando gli standard qualitativi.»

Nella capitale russa si è svolto anche un altro grande evento: la Moscow Fashion Week, che si conferma un ulteriore esempio di internazionalizzazione della moda. 13 paesi – tra cui Cina, India, USA, Spagna e Brasile – hanno portato i loro marchi, dimostrando l’impegno della manifestazione nel valorizzare il potenziale di brand indipendenti provenienti da ogni parte del mondo.

«La Moscow Fashion Week svolge un ruolo importante nello sviluppo globale della moda, ampliando la mappa culturale del settore», afferma Mayari Jubini, designer brasiliana di Artemisi, che collabora con star come Katy Perry, Demi Lovato e Usher.

Alla Moscow Fashion Week è emerso il progresso dei giovani designer russi e l’attenzione sempre crescente verso le nuove realtà emergenti. Accanto ai marchi già affermati a livello internazionale, come Ruban e Gapanovich, hanno presentato le loro collezioni anche talenti emergenti come Lost Genome, fondata nel 2023 e già protagonista di passerelle di successo nel 2025.