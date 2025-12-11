Celta Vigo Bologna in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Celta Vigo Bologna in streaming gratis.

Le due squadre scendono in campo per la sesta giornata della fase campionato di Europa League 2025/26.

Celta Vigo Bologna in streaming gratis – L’Europa League è su Sky

La seconda competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva tutte le partite della stagione 2024/2025, fino alla finale di Istanbul del 20 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata, ma dell’Europa League con il miglior match tra formazioni straniere.

Celta Vigo Bologna in streaming gratis – L’offerta di Sky Sport

Il pacchetto sportivo arriva con una delle riduzioni più rilevanti del Black Friday. Sky TV + Sky Sport a 24,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 51,90 euro al mese)

Cosa include:

Sky TV a 14,90euro al mese (anziché 25 euro)

Sky Sport a 10,00 euro al mese (anziché 26,90 euro)

Sky Ultra HD incluso

Le competizioni coperte da questo pacchetto sono le seguenti: UEFA Champions League, coppe europee, F1, MotoGP, NBA, Eurolega, LBA, Eurocup, tennis e altri eventi premium. L’offerta arriva nel periodo caldo delle stagioni sportive, elemento rilevante nella strategia di conversione.

Celta Vigo Bologna in streaming gratis – La sfida dei rossoblù solo su Sky

Celta Vigo e Bologna scenderanno in campo dell’Estadio de Balaidos di Vigo, giovedì 11 dicembre 2025, con il fischio di inizio fissato della sfida in programma per le ore 21.00.

Celta Vigo Bologna in streaming gratis – La programmazione della pay tv di Comcast

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.

Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e LisaOffside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.