Il Genoa ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025, il primo parzialmente sotto la nuova gestione dell’imprenditore rumeno Dan Sucu, con un risultato in leggero miglioramento rispetto alla stagione 2023/24. Nel dettaglio, il Grifone ha fatto registrare perdite per 33,3 milioni di euro, contro il rosso di 38,8 milioni di euro relativo all’esercizio precedente.

Come si legge nei documenti ufficiali che Calcio e Finanza ha consultato, il fatturato della società ligure è stato pari a poco meno di 120,5 milioni di euro (contro gli 85 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2024), mentre i costi sono cresciuti raggiungendo quota 147,9 milioni (116,8 milioni di euro nel corso della stagione 2023/24).

Genoa bilancio 2025 – I ricavi della società ligure

Complessivamente, il Genoa nella stagione 2024/25 ha registrato oltre 120 milioni di euro di ricavi, rispetto agli 85 milioni del 2023/24, con un aumento di 35 milioni di euro legato prevalentemente ai ricavi da diritti televisivi (raddoppiati rispetto alla stagione precedente) e ai ricavi da stadio, più che raddoppiati rispetto al 2023/24. La voce più corposa è quella relativa ai diritti televisivi del campionato, che ammontano a quasi 44 milioni di euro.

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da stadio: 8,055 milioni di euro (3,164 milioni di euro nel 2023/24)

8,055 milioni di euro (3,164 milioni di euro nel 2023/24) Contributi in conto esercizio: 3,690 milioni di euro (3,434 milioni di euro nel 2023/24)

3,690 milioni di euro (3,434 milioni di euro nel 2023/24) Ricavi da diritti televisivi: 43,971 milioni di euro (23,399 milioni di euro nel 2023/24)

43,971 milioni di euro (23,399 milioni di euro nel 2023/24) Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 6,763 milioni di euro (2,424 milioni di euro nel 2023/24);

6,763 milioni di euro (2,424 milioni di euro nel 2023/24); Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 55,443 milioni di euro, di cui 20,783 milioni di euro di plusvalenze (50,873 milioni di euro nel 2023/24, di cui 21,927 milioni di euro di plusvalenze);

55,443 milioni di euro, di cui 20,783 milioni di euro di plusvalenze (50,873 milioni di euro nel 2023/24, di cui 21,927 milioni di euro di plusvalenze); Altri ricavi: 2,556 milioni di euro (1,779 milioni di euro nel 2023/24);

2,556 milioni di euro (1,779 milioni di euro nel 2023/24); TOTALE: 120,478 milioni di euro (85,073 milioni nel 2023/24).

Genoa bilancio 2025 – Crescono i costi del Grifone

I costi a bilancio per il Genoa sono cresciuti di oltre 30 milioni di euro nel 2024/25 a 147,9 milioni di euro rispetto ai 116,9 milioni di euro del 2023/24. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 57,1 milioni di euro (quasi raddoppiati rispetto ai 30,9 milioni di euro del 2023/24), mentre si registra un calo di quasi 10 milioni in ammortamenti e svalutazioni, passati da 62,5 a 53,1 milioni di euro.

Crescono comunque gli ammortamenti legati ai diritti pluriennali dei calciatori della prima squadra, che passano da 32 a 44 milioni di euro.

Questi i costi voce per voce nella stagione 2024/25:

Costi per materie prime, servizi e godimento di beni terzi : 22,420 milioni di euro (9,574 milioni di euro nel 2023/24);

: 22,420 milioni di euro (9,574 milioni di euro nel 2023/24); Costi per il personale: 62,403 milioni di euro, di cui 57,566 per i tesserati (33,790 milioni di euro nel 2023/24, di cui 31,384 milioni per i tesserati);

62,403 milioni di euro, di cui 57,566 per i tesserati (33,790 milioni di euro nel 2023/24, di cui 31,384 milioni per i tesserati); Ammortamenti e svalutazioni: 53,104 milioni di euro (62,505 milioni di euro nel 2023/24);

53,104 milioni di euro (62,505 milioni di euro nel 2023/24); Altri costi: 14,804 milioni di euro (115mila euro nel 2023/24);

14,804 milioni di euro (115mila euro nel 2023/24); TOTALE: 147,894milioni di euro (116,862 milioni di euro nel 2023/24).

Genoa bilancio 2025 – Il risultato netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per 27,4 milioni di euro (rispetto al -31,8 milioni di euro del 2023/24). Il risultato ante imposte è stato negativo per 33 milioni di euro circa rispetto al -36,5 milioni del 2023/24, mentre il risultato netto è stato negativo sempre per 33,3 milioni di euro contro il rosso di 38,8 milioni del 2023/24.

Genoa bilancio 2025 – Debiti e patrimonio netto

Il patrimonio netto al 30 giugno 2024 è positivo per 17,9 milioni di euro, in aumento rispetto a 1 milione di euro alla chiusura dell’esercizio al 30 giugno 2024. Sul dato hanno effetto i due aumenti di capitale portati a termine per oltre 5 milioni di euro (il primo, a titolo gratuito) e da una società di Sucu costituita in Romania (il secondo, per 40 milioni di euro). Infine, i debiti complessivamente sono scesi a 283,6 milioni di euro (318,9 milioni al 30 giugno 2024).