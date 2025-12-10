Youth League, dove vedere Juventus Pafos tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Juventus Pafos Youth League tv streaming. Il match è in programma mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 15.00.

Continua il cammino dei giovani partenopei nella competizione UEFA riservata alle migliori formazioni giovanili europei che ricalca, quasi perfettamente, la Champions League. Le italiane coinvolte in Youth League però sono in totale cinque, le quattro nel percorso principale (Atalanta, Inter, Juventus e Napoli), mentre la Fiorentina è stata eliminata nel percorso campioni, dove aveva preso il posto dei nerazzurri milanesi, campioni in carica nel campionato Primavera.

Come per la Champions League, dalla scorsa stagione la Youth League non ha previsto la fase a gironi, ma un unico raggruppamento con 36 squadre. Tutte le squadre hanno giocato sei partite e a passare alla fase a eliminazione diretta sono state le prime 22.

Dove vedere Juventus Pafos Youth League tv streaming? Come seguire la sfida in diretta

Una grande novità per la competizione europea dedicata alle formazioni giovanili Under 19 e che l’anno scorso ha visto il successo del Barcellona, mentre la formazione italiana che ha fatto il cammino migliore è stata l’Inter, fermatasi ai quarti di finale per mano del Trabzonspor.

La partita Juventus-Pafos non sarà visibile su nessuna televisione italiane, ma in streaming sul sito ufficiale del club bianconero. Sarà l’unica possibilità di seguire la sfida visto che questa sfida non è stata scelta da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo.