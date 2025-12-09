Youth League, dove vedere Atalanta Chelsea tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Atalanta Chelsea Youth League tv streaming. Il match è in programma martedì 9 novembre 2025, alle ore 14.00.

Continua il cammino dei giovani bergamaschi nella competizione UEFA riservata alle migliori formazioni giovanili europei che ricalca, quasi perfettamente, la Champions League delle prime squadre. Le italiane coinvolte in Youth League però sono rimaste quattro, quelle presenti nel percorso principale (Atalanta, Inter, Juventus e Napoli), visto che la Fiorentina è stata eliminata dal percorso campioni, prendendo il posto dei nerazzurri milanesi, campioni in carica nel campionato Primavera.

Come per la Champions League, dalla scorsa stagione la Youth League non ha previsto la fase a gironi, ma un unico raggruppamento con 36 squadre. Tutte le squadre hanno giocato sei partite e a passare alla fase a eliminazione diretta sono state le prime 22.

Dove vedere Atalanta Chelsea Atalanta Youth League tv streaming? Come seguire la sfida in diretta

Una grande novità per la competizione europea dedicata alle formazioni giovanili Under 19 e che l’anno scorso ha visto il successo del Barcellona, mentre la formazione italiana che ha fatto il cammino migliore è stata l’Inter, fermatasi ai quarti di finale per mano del Trabzonspor.

La partita Atalanta Chelsea non sarà visibile in alcun modo visto che non sarà trasmessa nemmeno in streaming tramite UEFA TV, il portale ufficiale del massimo organo del calcio europeo.