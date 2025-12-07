Monopoli Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Monopoli Atalanta Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 16esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Monopoli è in programma per domenica 7 dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Monopoli Atalanta Under 23 in streaming gratis – L’offerta di Sky Calcio

Il pacchetto sportivo arriva con una delle riduzioni più rilevanti del Black Friday. Sky TV + Sky Calcio a 15,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 33,00 euro al mese)

Cosa include:

Sky TV (Serie e Show) a 10,99€ al mese invece di 25€

Sky Calcio a 5€ al mese invece di 8€

Sky Ultra HD incluso

App Sky Go inclusa per lo streaming

Decoder Sky Stream a 19€ una tantum

Oltre alla Serie A, l’offerta Sky Calcio comprende l’intera Serie C in esclusiva fino alla stagione 2027/28 (1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva a stagione), inclusi Regular Season, Playoff, Coppa Italia dagli ottavi di finale e Supercoppa.

Per i campionati esteri, il pacchetto include le migliori sfide della Premier League fino alla stagione 2027/28, della Bundesliga fino al 2028/29 e della Ligue 1 per la stagione 2025/26.

Completano l’offerta le migliori partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla competizione, mentre le ultime quattro squadre europee saranno definite attraverso gli spareggi di marzo 2026, con la partecipazione delle 12 seconde classificate e 4 squadre dalla UEFA Nations League 2024/25.

Monopoli Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Monopoli-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 7 DICEMBRE

Ore 12.30

ARZIGNANO VALCHIAMPO-INTER U23

Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW

GUIDONIA MONTECELIO-JUVENTUS NEXT GEN

Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e NOW

Ore 14.30

SALERNITANA-TRAPANI

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW

PERUGIA-TERNANA

Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW

NOVARA-L.R. VICENZA

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW UNION BRESCIA-LUMEZZANE

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW MONOPOLI-ATALANTA U23

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW TORRES-PINETO

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

CAVESE-BENEVENTO

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

RAVENNA-PONTEDERA

Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

AUDACE CERIGNOLA-CASERTANA

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW COSENZA-AZ PICERNO

COSENZA-AZ PICERNO

Sky Sport 255 e NOW PRO PATRIA-DOLOMITI BELLUNESI

Sky Sport 256 e NOW

LUNEDÌ 8 DICEMBRE

Ore 14.30

ASCOLI-FORLÌ

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW LECCO-ALCIONE MILANO

LECCO-ALCIONE MILANO

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW VIRTUS VERONA-PERGOLETTESE

VIRTUS VERONA-PERGOLETTESE

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW CARPI-VIS PESARO

Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e NOW

ALBINOLEFFE-OSPITALETTO FRANCIACORTA

Sky Sport 256 e NOW

Ore 15.00