Dove vedere Inter Miami Vancouver tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inter Miami Vancouver tv streaming, atto finale del massimo campionato statunitense che mette di fronte le due squadre che hanno vinto le rispettive Conference, in cui è diviso il torneo organizzato dalla MLS.

Ed ecco la finalissima della MLS 2025 che mette di fronte la formazione della Florida, allenata da Mascherano e guidata in campo da Lionel Messi, e i canadesi dei Vancouver, che vanano in rosa un altro calciatore dal palmares infinito come Thomas Muller. L’Inter Miami ha vinto l’Eastern Conference grazie al netto 5-1 contro i New York City. Dall’altra parte i canadesi hanno trionfato in Western Conference con la vittoria su San Diego per 3-1.

Dove vedere Inter Miami Vancouver tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Inter Miami e Vancouver si giocherà al Chase Stadium di Fort Lauderdale (Florida), sabato 6 dicembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.30, orario italiano.

Dove vedere Inter Miami Vancouver tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Inter Miami-Vancouver sarà visibile in Italia esclusivamente a pagamento su Apple TV attraverso il MLS Pass. La piattaforma streaming, detiene i diritti televisivi del massimo campionato statunitense e ha trasmesso tutte le partite della stagione regolare e dei playoff.

Apple TV, che garantisce contenuti cinematografici come film e serie televisive, anche esclusive e autoprodotte, concede anche una prova gratuita di 7 giorni, che però non serve per visionare la MLS che, come detto, si deve attivare separatamente attraverso un abbonamento separato da quello dell’Apple TV