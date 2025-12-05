Mondiali 2026, il sorteggio dei gironi in streaming gratis: orari, canali e diretta

L’attesa per i Mondiali 2026 entra finalmente nel vivo. Domani, venerdì 5 dicembre , gli occhi degli appassionati di calcio saranno puntati su Washington D.C. , dove andrà in scena il sorteggio dei gironi della FIFA World Cup 2026 . Un momento decisivo, che definirà il destino delle 48 nazionali partecipanti , pronte a sfidarsi in un’edizione storica: la prima con 12 gironi , ospitata congiuntamente da Canada, Messico e Stati Uniti .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026.

Sorteggio gironi Mondiali in streaming gratis? Il sorteggio in diretta su DAZN (anche gratis)

DAZN trasmetterà l’evento alle 18:00 italiane, in diretta dal prestigioso John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

La piattaforma ha annunciato che il sorteggio sarà disponibile anche in modalità gratuita, quindi accessibile anche agli utenti non abbonati.

A raccontare la cerimonia ci saranno Alberto Santi e Luca Farina, pronti ad analizzare in tempo reale gli accoppiamenti e a guidare il pubblico alla scoperta del nuovo format, che renderà il torneo ancora più ricco e internazionale.

DAZN proporrà inoltre, sabato 6 dicembre alle 18:00, il Reveal Show, anch’esso gratuito: durante la trasmissione verrà svelato il calendario aggiornato delle partite, con la distribuzione degli incontri negli stadi del Nord America e gli orari ufficiali.

Sorteggio gironi Mondiali in streaming gratis ? Il programma su Sky e NOW

Il sorteggio sarà visibile anche su Sky Sport 24, in streaming su NOW e sul sito SkySport.it, sempre a partire dalle 18:00 del 5 dicembre.

Sky seguirà l’evento con uno studio dedicato condotto da Mario Giunta, affiancato da Marco Nosotti, Federico Zancan e Gianfranco Teotino, che commenteranno in diretta la formazione dei 12 gironi e le prospettive delle nazionali coinvolte.

Sorteggio gironi Mondiali in streaming gratis ? Cosa cambia per gli Azzurri

Grande curiosità per il cammino dell’Italia di Gennaro Gattuso, non ancora qualificata. Gli Azzurri dovranno passare dai playoff di marzo 2026, prima contro Irlanda del Nord e poi, in caso di vittoria, contro la vincente di Galles-Bosnia.

In caso di accesso alla fase finale, l’Italia sarà inserita in quarta fascia, e il sorteggio di domani offrirà un primo assaggio delle possibili avversarie.