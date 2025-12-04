La FIFA veste italiano: partnership con Boggi Milano per i Mondiali

La FIFA vestirà italiano fino al 2027. L’organo di governo del calcio mondiale ha ufficializzato una nuova collaborazione strategica nel settore moda, annunciando un accordo quadriennale con Boggi Milano, che diventa così Official Formal Wear Supplier e licenziatario per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e la Coppa del Mondo Femminile FIFA 2027.

L’intesa sarà presentata ufficialmente dal presidente Gianni Infantino in occasione del sorteggio finale del Mondiale 2026, in programma a Washington DC venerdì 5 dicembre alle 12:00 (ora locale, le ore 18.00 in Italia). L’evento definirà il cammino delle 48 nazionali coinvolte nella prima edizione allargata organizzata congiuntamente da Canada, Messico e Stati Uniti (11 giugno – 19 luglio 2026).

L’accordo prevede la fornitura completa dell’abbigliamento formale per tutto il personale FIFA impegnato nei due tornei, inclusi i membri del Consiglio. La dotazione comprenderà completi maschili e femminili con accessori coordinati, sviluppati per unire estetica, praticità e comfort — un requisito essenziale per eventi caratterizzati da forte esposizione mediatica e intensità operativa.

«Siamo lieti di avviare questa collaborazione con Boggi Milano, un marchio riconosciuto a livello globale per qualità e design», ha commentato il segretario generale della FIFA Mattias Grafström. «FIFA e Boggi Milano condividono la stessa visione in termini di eccellenza e presenza internazionale. L’obiettivo è valorizzare l’immagine del nostro personale sul palcoscenico mondiale e creare un’esperienza di valore per tifosi, partner e stakeholder».

La partnership rappresenta una tappa significativa nel percorso di espansione internazionale di Boggi Milano, che oggi può contare su una rete di 290 punti vendita in oltre 60 Paesi. La visibilità garantita da un evento con un’audience televisiva e digitale stimata in miliardi di spettatori rafforza il posizionamento del marchio nel segmento premium menswear e introduce nuove opportunità di monetizzazione attraverso il licensing.

Elemento chiave dell’accordo è infatti lo sviluppo di una capsule collection dedicata ai due tornei FIFA, disponibile nei flagship Boggi Milano e nei principali mercati globali, oltre che online. La collezione — ispirata al dialogo tra sport, lifestyle e raffinatezza italiana — punta a intercettare il pubblico internazionale attratto dal merchandising ufficiale a maggiore contenuto fashion.

«Per noi è un onore affiancare la FIFA in un progetto che unisce eleganza e sport a livello globale», ha dichiarato Claudio Zaccardi, presidente e amministratore delegato di Boggi Milano. «Questa partnership rappresenta un’occasione unica per presentare la nostra idea di stile contemporaneo e internazionale a un pubblico mondiale».

La collaborazione coprirà anche l’intero ciclo della Coppa del Mondo Femminile FIFA 2027, che si svolgerà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio. In questo arco temporale, Boggi Milano svilupperà un piano di comunicazione integrato, con campagne dedicate, attivazioni retail e iniziative speciali pensate per connettere moda, sport e cultura, valorizzando così i momenti chiave dei due tornei.