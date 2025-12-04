Bologna Parma dove vederla: la sfida di Coppa Italia in diretta

Il torneo entra nel vivo: ecco come seguire la sfida degli ottavi di finale.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Bologna Parma dove vederla, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il torneo sponsorizzato da Frecciarossa di Trenitalia e organizzato dalla Lega Serie A ha acquisito sempre maggiore importanza nelle ultime stagioni, dando un posto per l’accesso diretto alla fase a gironi dell’Europa League e innescando una serie di calcoli dei club, anche paradossali (vedi Atalanta nell’edizione passata), che coinvolgevano anche i posti per la Champions e la Conference League. Tra le sfide degli ottavi di finale ci sarà anche la gara tra Bologna e Parma.

Bologna Parma dove vederla, il tabellone

Nel tabellone entrano così in scena le big che hanno concluso la scorsa Serie A nelle prime otto posizioni: le teste di serie sono Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio. L’atto conclusivo è previsto come di consueto allo Stadio Olimpico di Roma a maggio. Tutte le sfide sono in gara unica con rigori (senza supplementari) in caso di pareggio nei 90′, dal turno preliminare fino ai quarti. Le semifinali prevedono andata e ritorno, ma con eventuale proroga e penalty. La finale di nuovo in gara unica con supplementari e rigori in caso di parità.

Bologna Parma dove vederla, come seguire la sfida

Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset. Da martedì 2 a giovedì 4 dicembre riparte la competizione nazionale con i 16esimi di finale: otto match concentrati in tre giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro

In particolare, la gara tra Bologna e Parma andrà in scena giovedì 4 dicembre alle 18.00 diretta esclusiva su Italia 1 con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Simone Tiribocchi.

