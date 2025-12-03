Il Wrexham, club gallese di proprietà delle due star di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, ha ottenuto una sovvenzione statale di quasi 18 milioni di sterline (pari a oltre 20 milioni di euro).

Come riporta il sito spagnolo Palco23, si tratta di un finanziamento a fondo perduto destinato alla ristrutturazione dello stadio Racecourse Ground e delle zone adiacenti. Miglioramenti che includono modernizzazione delle tribune, illuminazione, manto erboso e infrastrutture complementari, con l’obiettivo che lo stadio soddisfi gli standard per ospitare partite internazionali e altri grandi eventi.

Una decisione che ha attirato molte polemiche in Galles, e non solo, per via della quotazione di quasi un miliardo del club. Una società che negli ultimi anni è stata protagonista di numerosi investimenti dei soci Reynolds-McElhenney, che hanno portato la squadra fino alla Championship, la seconda divisione del calcio britannico.

Inoltre, la cifra viene ritenuta decisamente elevata, con diversi esperti di finanza che hanno sottolineato come questo finanziamento possa essere visto come un sussidio diretto a un’impresa privata con alta valutazione di mercato, con tutto quel dibattito che ne consegue su come potrebbero essere investiti quei fondi pubblici.

Dall’altra parte, dalle istituzioni viene sottolineato come l’investimento per sostenere la ristrutturazione dello stadio e delle aree limitrofe porterà benefici economici all’area: occupazione, turismo, nuove attività intorno al club e la possibilità di attrarre eventi internazionali che generino entrate per la comunità locale. Insomma, un contesto molto più amplio rispetto al beneficio unico di dotare un club privato di un nuovo stadio: un investimento pubblico orientato all’impulso dello sport, del turismo e della rivitalizzazione economica di una città che cerca di sfruttare il boom del proprio club, portato alla ribalta, prima sulla cronaca e poi anche sul campo, grazie alla proprietà hollywoodiana.