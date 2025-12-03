Le plusvalenze record in Serie A: Kvara la seconda più alta di sempre

Come svelato nella giornata di ieri da Calcio e Finanza, il Napoli ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso di 21,4 milioni di euro, rispetto all’utile di 63 milioni fatto segnare al 30 giugno 2024. Secondo i documenti ufficiali, il fatturato della società partenopea nell’anno del quarto scudetto della propria storia è stato pari a 290,8 milioni di euro (contro i 328,2 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2024).

Una cifra alla quale ha contribuito anche la cessione di Khvicha Kvaratskhelia, che nel gennaio del 2025 si è trasferito dal Napoli al Paris Saint-Germain, club con il quale si sarebbe poi laureato Campione d’Europa dopo pochi mesi. Come emerge dal bilancio del club partenopeo, la cessione del fantasista georgiano – avvenuta per 80 milioni di euro circa – ha consentito alla società di registrare una plusvalenza di quasi 78 milioni di euro, la seconda più alta nella storia della Serie A.

Serie A plusvalenze record – Kvaratskhelia sale sul podio

Secondo un’analisi di Calcio e Finanza, il dato proietta Kvara al secondo posto tra le plusvalenze record per un club di Serie A. La prima posizione è ancora occupata da Gonzalo Higuain, calciatore ceduto sempre dal Napoli. L’attaccante argentino si trasferì alla Juventus per 90 milioni di euro e fece registrare una plusvalenza di circa 86 milioni di euro, la più alta di sempre finora nel nostro campionato. Sul podio, al terzo posto, si trova invece Paul Pogba (oltre 76 milioni, plusvalenza che fu abbattuta dalle commissioni corrisposte all’agente del calciatore, Mino Raiola), che fu ceduto dalla Juventus al Manchester United. Il Napoli è poi coinvolto anche nella quarta plusvalenza più alta di sempre: si tratta di quella relativa a Victor Osimhen. Mancano ancora i dati ufficiali sulla cessione del nigeriano al Galatasaray, ma l’operazione, secondo le stime, ha portato a una plusvalenza di oltre 73 milioni. La quinta piazza torna invece alla Juventus, che con la cessione di Zinedine Zidane per 77,5 milioni di euro, generò un plusvalore di 69,9 milioni.

Al sesto posto è presente Dusan Vlahovic, che fece registrare per la Fiorentina una plusvalenza di poco più di 68 milioni di euro. Nelle prime dieci posizioni di questa classifica, sono cinque le società presenti tra quelle che hanno fatto registrare le maggiori plusvalenze. Oltre a quelle già citate, troviamo anche l’Inter (con la cessione di Lukaku al Chelsea) e il Milan, con la vendita di Kakà al Real Madrid. Andando invece oltre le prime 10 posizioni, troviamo operazioni più datate, fatta eccezione per alcuni affari che si sono conclusi negli ultimi anni: il più recente è la cessione di Mateo Retegui dall’Atalanta ai sauditi dell’Al-Qadsiah, ma spiccano anche quella di Teun Koopmeiners (alla Juventus) e quella di Rasmus Hojlund (al Manchester United), sempre da parte della società bergamasca.