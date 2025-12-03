Andrea Bocelli canterà al sorteggio dei gironi per i Mondiali 2026

La FIFA ha svelato oggi la line-up di intrattenimento di livello mondiale per lo spettacolo che si terrà in occasione del sorteggio dei gironi del Mondiale 2026, previsto allo storico John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington DC alle 12:00 (le ore 18:00 in Italia) di venerdì 5 dicembre 2025. Con milioni di spettatori attesi in tutto il mondo, lo show riunirà alcuni dei nomi più riconoscibili dello spettacolo.

L’evento sarà co-condotto dalla supermodella, produttrice e personalità televisiva vincitrice di un Emmy Heidi Klum; da Kevin Hart, uno dei comici e attori di maggior successo della sua generazione; e dall’attore e produttore Danny Ramirez, che porterà calore e stile hollywoodiano in questo evento molto atteso sulla strada verso il 2026.

«Essere di nuovo alla conduzione del sorteggio finale, dopo aver partecipato a questo show 20 anni fa nel mio Paese d’origine, è davvero straordinario», ha dichiarato Klum, che torna sul palco del sorteggio del Mondiale, avendo già preso parte all’evento in vista del torneo del 2006 in Germania. «La Coppa del Mondo unisce il mondo come nient’altro, e far parte di quella magia ancora una volta, su un palco ancora più grande che coinvolge tre Paesi ospitanti e 48 squadre, è un onore incredibile».

«Per uno che è cresciuto giocando a calcio, avere l’opportunità di co-condurre il sorteggio, incontrare e parlare con leggende della Coppa del Mondo in un evento così prestigioso è un sogno», ha detto Ramirez. «Con questo torneo che arriva negli Stati Uniti, dove sono nato, e in Messico, dove si trovano alcune delle mie radici, è ancora più speciale – e non potrei essere più entusiasta di far parte di questo show».

Il pubblico potrà assistere a performance live straordinarie. Il maestro Andrea Bocelli, una delle voci classiche più acclamate della storia, salirà sul palco insieme alla superstar mondiale Robbie Williams, che si esibirà con la cantante americana e artista pluripremiata Nicole Scherzinger. Una volta concluso il sorteggio, i Village People offriranno al pubblico un’iconica esibizione di “Y.M.C.A.”, il loro inno globale.