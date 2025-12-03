Scandalo in Francia, accuse di trasferimenti fantasma tra Lione e Botafogo

Un nuovo scandalo calcistico starebbe per abbattersi sulla Ligue 1 francese, con protagonista ancora una volta il Lione. Salvato in appello da una retrocessione certa la scorsa estate, il club è entrato in una fase di gestione più oculata, se non di vera e propria austerità, ma continua a essere scosso da alcune decisioni prese da John Textor durante la sua presidenza, in particolare riguardo ai trasferimenti con il Botafogo, club che come il Lione fa parte della holding Eagle Football Group.

Negli ultimi giorni, secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il Lione ha ricevuto diverse sollecitazioni da parte della società MCCP Investment Partners relative al pagamento dei crediti legati al trasferimento di Igor Jesus nel novembre 2024. L’oggetto della corrispondenza riguarda il rimborso della prima rata dell’acquisto da 41,5 milioni di euro dell’attaccante brasiliano, un giocatore che, tuttavia, non ha mai messo piede a Lione.

In realtà, Igor Jesus non è l’unico caso. Secondo informazioni incrociate da diverse fonti del Lione e del Botafogo, almeno cinque giocatori sono stati trasferiti dal club brasiliano a quello francese senza che tali operazioni siano mai state registrate dalla Ligue de Football Professionnel: oltre a Igor Jesus, figurano Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha e Jefferson Savarino.

Questi trasferimenti, avvenuti tra luglio 2024 e marzo 2025, hanno generato una esposizione complessiva di 120 milioni di euro a carico del Lione, che non ha però mai potuto contare su questi calciatori in rosa, fatta eccezione per Almada, ceduto in prestito gratuito per sei mesi nel gennaio 2025. Se gli effetti sportivi sono stati nulli, le conseguenze economiche sono state invece molto concrete: Textor ha potuto ricorrere a operazioni di factoring presso vari istituti finanziari, ottenendo quasi 100 milioni di euro in liquidità complessiva per queste cinque transazioni.

Il factoring è una pratica comune nel calcio: un club cede un proprio credito (ricavi tv o premi UEFA, per fare un esempio) a un ente finanziario che anticipa immediatamente la liquidità, applicando un tasso di interesse e commissioni. L’ente si fa poi rimborsare direttamente dal debitore. In questo caso, il debitore è il Lione, ed è esattamente su questo che MCCP sta insistendo nelle sue ultime richieste.

Tutti questi trasferimenti rispondevano, almeno formalmente, a una logica sportiva: erano infatti i migliori giocatori del Botafogo. Tuttavia, il club francese – colpito da un divieto di tesseramento – non ha mai potuto registrarli, e i diritti federali sono rimasti di Botafogo. Nonostante questo, l operazioni di factoring sono state comunque portate a termine.

Per quanto riguarda i giocatori, Igor Jesus e Jair Cunha sono stati trasferiti quest’estate dal Botafogo (questa volta realmente) al Nottingham Forest per 19 e 10 milioni di euro, ovvero poco meno della metà delle cifre per cui erano stati “venduti” al Lione. Luiz Henrique era passato allo Zenit San Pietroburgo per 31 milioni di euro a gennaio, mentre Almada è stato ceduto all’Atlético Madrid in luglio per 20 milioni.

Queste somme sono state destinate a Lione? Anche qui, la situazione resta opaca, soprattutto perché i primi due, insieme all’argentino, sarebbero stati oggetto di un “riacquisto” da parte del Botafogo verso il Lione nel mese di maggio, operazione che renderebbe nulli i loro passaggi precedenti.

Una fonte interna al Lione ha ricordato che «i conti sono stati chiusi dal Consiglio di amministrazione e approvati dai revisori contabili, secondo gli standard molto elevati applicabili alle società quotate in Borsa» e che sono «esaustivi», riflettendo «tutte le posizioni con le altre società di Eagle». Un’altra fonte ha aggiunto: «Vi sono stati numerosi flussi e transazioni tra queste società. Sono stati contabilizzati nei bilanci del Lione. Non è pertinente esaminare un flusso isolato».