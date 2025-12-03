Il derby di BUD: dopo il Milan diventa birra ufficiale dell’Inter

L’Inter aggiunge un nuovo partner internazionale al proprio portafoglio commerciale. Il club nerazzurro ha annunciato la firma di un accordo triennale con AB InBev, il più grande gruppo al mondo nel settore della birra, che attraverso il suo marchio globale BUD sarà Official Beer Partner e Regional Partner dell’Inter per le stagioni 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

La collaborazione segue quella che BUD ha annunciato nelle scorse settimane con il Milan, per quello che diventa un vero e proprio derby anche a livello di sponsor. L’Inter – si legge in una nota – porta in dote il proprio prestigio sportivo e la forza del marchio, mentre BUD aggiunge un’identità celebrativa e pop, legata ai momenti condivisi e alla passione collettiva che ruota intorno al calcio.

L’accordo coinvolge anche il settore femminile: BUD sarà infatti Official Partner di Inter Women, ampliando così la propria presenza all’interno dell’ecosistema nerazzurro.

Sul piano operativo, la partnership prevede una forte visibilità di BUD all’interno di San Siro, con presenza sui LED a bordocampo e un elemento commerciale chiave: AB InBev avrà l’esclusiva per la vendita delle birre nei bar dello stadio, nelle aree hospitality e tramite le beer machines. Una scelta che punta a integrare il brand nel cuore dell’esperienza matchday.

Sono inoltre previste campagne digitali e co-branded, oltre a iniziative speciali dentro lo stadio per coinvolgere la fanbase interista e valorizzare la collaborazione tra i due marchi.

«Siamo felici di dare il benvenuto ad AB InBev, che con il marchio BUD condivide con il nostro Club la volontà di valorizzare l’esperienza dei tifosi» ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter. «Questa partnership ci permetterà di rafforzare ulteriormente il legame con i nostri fan, dentro e fuori dallo stadio».

Soddisfazione anche da parte di AB InBev. «Siamo orgogliosi di diventare partner di un club così storico e prestigioso» ha affermato Ief Timmermans, Country Director di AB InBev Italia. «Con il nostro marchio BUD vogliamo rendere ancora più speciale l’esperienza dei tifosi nerazzurri, celebrando i momenti che uniscono dentro e fuori dal campo».