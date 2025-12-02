Real Madrid, via libera al progetto per l'Innovation District: impatto da 1,2 mld annui sul PIL regionale

Quest’oggi, il Real Madrid e la Comunità di Madrid hanno firmato un protocollo di collaborazione per la creazione del Madrid Innovation District (MID), un nuovo spazio tecnologico che sarà situato nei terreni della Ciudad Real Madrid e nel quale convivranno imprese, istituzioni, sportivi, imprenditori e cittadini.

Si tratta di un progetto, presentato ufficialmente a maggio scorso, che occupa una superficie di 85 dei 120 ettari della Ciudad per promuovere l’innovazione, la conoscenza, lo sviluppo di nuove tecnologie e l’attrazione di talento. L’atto di firma ha avuto luogo nella Ciudad Real Madrid e ha contato sulla presenza del direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid, Emilio Butragueño, del consigliere di Digitalizzazione della Comunità di Madrid, Miguel López-Valverde e del presidente della Confederazione Imprenditoriale di Madrid, Miguel Garrido.

Secondo il rapporto elaborato dalla consulente Pwc, il MID apporterà al PIL regionale circa 1.200 milioni di euro annuali e più di 23.000 posti di lavoro all’anno. La costruzione del MID comporterà 1.300 milioni di euro di investimento e più di 4.700 impieghi. Entrambe le istituzioni collaboreranno affinché in questo spazio si stabiliscano compagnie e organismi di ricerca. Saranno inoltre implementati centri educativi e di ricerca in competenze digitali, Intelligenza Artificiale e dati. Secondo quanto dichiarato negli scorsi mesi da Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid, questo progetto porterà un investimento totale di 8,5 miliardi di euro.