Real Madrid, via libera al progetto per l'Innovation District: impatto da 1,2 mld annui sul PIL regionale

Il club di Florentino Perez lo aveva svelato a maggio per un investimento complessivo di 8,5 miliardi.

Florentino Perez
Florentino Perez (Foto: David Ramos/Getty Images)

Quest’oggi, il Real Madrid e la Comunità di Madrid hanno firmato un protocollo di collaborazione per la creazione del Madrid Innovation District (MID), un nuovo spazio tecnologico che sarà situato nei terreni della Ciudad Real Madrid e nel quale convivranno imprese, istituzioni, sportivi, imprenditori e cittadini.

Si tratta di un progetto, presentato ufficialmente a maggio scorso, che occupa una superficie di 85 dei 120 ettari della Ciudad per promuovere l’innovazione, la conoscenza, lo sviluppo di nuove tecnologie e l’attrazione di talento. L’atto di firma ha avuto luogo nella Ciudad Real Madrid e ha contato sulla presenza del direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid, Emilio Butragueño, del consigliere di Digitalizzazione della Comunità di Madrid, Miguel López-Valverde e del presidente della Confederazione Imprenditoriale di Madrid, Miguel Garrido.

Secondo il rapporto elaborato dalla consulente Pwc, il MID apporterà al PIL regionale circa 1.200 milioni di euro annuali e più di 23.000 posti di lavoro all’anno. La costruzione del MID comporterà 1.300 milioni di euro di investimento e più di 4.700 impieghi. Entrambe le istituzioni collaboreranno affinché in questo spazio si stabiliscano compagnie e organismi di ricerca. Saranno inoltre implementati centri educativi e di ricerca in competenze digitali, Intelligenza Artificiale e dati. Secondo quanto dichiarato negli scorsi mesi da Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid, questo progetto porterà un investimento totale di 8,5 miliardi di euro.

innovation district real madrid investimento
L’Innovation District che sorgerà alla Ciutad Real Madrid (Photo by Real Madrid)

