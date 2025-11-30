Juve Next Gen Perugia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Perugia in streaming gratis.
I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 16esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Perugia è in programma per domenica 22 novembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.
Juve Next Gen Perugia in streaming gratis – L’offerta di Sky Calcio
Il pacchetto sportivo arriva con una delle riduzioni più rilevanti del Black Friday. Sky TV + Sky Calcio a 15,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 33,00 euro al mese)
Cosa include:
- Sky TV (Serie e Show) a 10,99€ al mese invece di 25€
- Sky Calcio a 5€ al mese invece di 8€
- Sky Ultra HD incluso
- App Sky Go inclusa per lo streaming
- Decoder Sky Stream a 19€ una tantum
Oltre alla Serie A, l’offerta Sky Calcio comprende l’intera Serie C in esclusiva fino alla stagione 2027/28 (1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva a stagione), inclusi Regular Season, Playoff, Coppa Italia dagli ottavi di finale e Supercoppa.
Per i campionati esteri, il pacchetto include le migliori sfide della Premier League fino alla stagione 2027/28, della Bundesliga fino al 2028/29 e della Ligue 1 per la stagione 2025/26.
Completano l’offerta le migliori partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla competizione, mentre le ultime quattro squadre europee saranno definite attraverso gli spareggi di marzo 2026, con la partecipazione delle 12 seconde classificate e 4 squadre dalla UEFA Nations League 2024/25.
Juve Next Gen Perugia in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Juve Next Gen-Perugia, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 30 NOVEMBRE
Ore 12.30
- JUVENTUS NEXT GEN-PERUGIA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
- RIMINI-TORRES
Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e NOW
Ore 14.30
- ATALANTA U23-SIRACUSA
Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- L.R. VICENZA-LECCO
Sky Sport 252 e NOW
- AREZZO-SAMBENEDETTESE
Sky Sport 253 e NOW
- INTER U23-PRO VERCELLI
Sky Sport 254 e NOW
- TRAPANI-MONOPOLI
Sky Sport 255 e NOW
- ALCIONE MILANO-TRENTO
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- FOGGIA-COSENZA
Sky Sport 252 e NOW
- TERNANA-GUIDONIA MONTECELIO
Sky Sport 253 e NOW
- PONTEDERA-CARPI
Sky Sport 254 e NOW
- CAMPOBASSO-PIANESE
Sky Sport 255 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-GIANA ERMINIO
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
- POTENZA-CASARANO
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- LATINA-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 1° DICEMBRE
Ore 20.30
- BENEVENTO-SALERNITANA
Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- CITTADELLA-UNION BRESCIA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- VIS PESARO-ASCOLI
Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW