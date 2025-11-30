Juve Next Gen Perugia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Perugia in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 16esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Perugia è in programma per domenica 22 novembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.

Juve Next Gen Perugia in streaming gratis – L’offerta di Sky Calcio

Il pacchetto sportivo arriva con una delle riduzioni più rilevanti del Black Friday. Sky TV + Sky Calcio a 15,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 33,00 euro al mese)

Cosa include:

Sky TV (Serie e Show) a 10,99€ al mese invece di 25€

Sky Calcio a 5€ al mese invece di 8€

Sky Ultra HD incluso

App Sky Go inclusa per lo streaming

Decoder Sky Stream a 19€ una tantum

Oltre alla Serie A, l’offerta Sky Calcio comprende l’intera Serie C in esclusiva fino alla stagione 2027/28 (1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva a stagione), inclusi Regular Season, Playoff, Coppa Italia dagli ottavi di finale e Supercoppa.

Per i campionati esteri, il pacchetto include le migliori sfide della Premier League fino alla stagione 2027/28, della Bundesliga fino al 2028/29 e della Ligue 1 per la stagione 2025/26.

Completano l’offerta le migliori partite delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente alla competizione, mentre le ultime quattro squadre europee saranno definite attraverso gli spareggi di marzo 2026, con la partecipazione delle 12 seconde classificate e 4 squadre dalla UEFA Nations League 2024/25.

Juve Next Gen Perugia in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Juve Next Gen-Perugia, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 30 NOVEMBRE

Ore 12.30

JUVENTUS NEXT GEN-PERUGIA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW

Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW RIMINI-TORRES

Sky Sport Arena, Sky Sport 257 e NOW

Ore 14.30

ATALANTA U23-SIRACUSA

Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW L.R. VICENZA-LECCO

Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 252 e NOW AREZZO-SAMBENEDETTESE

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW INTER U23-PRO VERCELLI

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW TRAPANI-MONOPOLI

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW ALCIONE MILANO-TRENTO

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

FOGGIA-COSENZA

Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 252 e NOW TERNANA-GUIDONIA MONTECELIO

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW PONTEDERA-CARPI

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW CAMPOBASSO-PIANESE

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW DOLOMITI BELLUNESI-GIANA ERMINIO

Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

POTENZA-CASARANO

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW LATINA-AUDACE CERIGNOLA

Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 1° DICEMBRE

Ore 20.30