Dove vedere Milan Futuro Brusaporto tv streaming: segui il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Milan Futuro Brusaporto tv streaming, sfida valida per la 14esima giornata del girone B di Serie D, il massimo campionato dilettantistico in Italia.

Continua con la sfida casalinga contro il Brusaporto l’avventura della seconda squadra rossonera, sempre allenata da Massimo Oddo, in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione, in seguito alla sconfitta ai playout contro la Spal, al primo anno dalla costituzione della formazione Under 23. I giovani rossoneri hanno fin qui ottenuto 20 punti in 13 giornate, agganciando così la zona playoff.

Il Milan Futuro è stato inserito nel girone B della Serie D, quello che vede la maggioranza delle formazioni lombarde. Per tornare nel calcio professionistico, la formazione di Oddo è chiamata a vincere il proprio raggruppamento, che vede anche una storica formazione ex Serie A come il Chievo Verona, per evitare il lungo cammino dei playoff che si svolgono sì all’interno del girone, ma che mettono in palio l’unico posto tramite sfide interregionali.

Dove vedere Milan Futuro Brusaporto tv streaming – Quando si gioca

La partita fra Milan Futuro e Brusaporto si giocherà al stadio Chinetti di Solbiate Arno, domenica 30 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 14.30.

Dove vedere Milan Futuro Brusaporto tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Milan Futuro-Brusaporto sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App – dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale – e acmilan.com.