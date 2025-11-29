Catanzaro Entella in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Catanzaro Entella in streaming gratis. Il match è in programma sabato 29 novembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle ore 17.15.

Le due squadre scendono sul campo dello stadio Ceravolo per la 14esima giornata del campionato di Serie B.

Catanzaro Entella in streaming gratis? Come seguire la partita su DAZN

La partita Catanzaro-Entella non sarà disponibile gratuitamente in Italia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per accedere al contenuto sarà necessario dotarsi di un abbonamento attivo.

Catanzaro Entella in streaming gratis – I vantaggi della promo su DAZN Full

La promozione attuale permette di risparmiare 25 euro al mese sul piano mensile per la durata di tre mesi, portando il costo a 19,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 75 euro rispetto a prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN.

Al termine dei tre mesi, il prezzo tornerà a quello di listino (44,99 euro al mese), ma l’utente potrà disattivare il rinnovo senza penali.