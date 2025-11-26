Gubbio Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Gubbio Juve Next Gen in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per il recupero 14esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Gubbio è in programma per mercoledì 26 novembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 15.00.

Gubbio Juve Next Gen in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Le competizioni coperte da questo pacchetto sono le seguenti: UEFA Champions League, coppe europee, F1, MotoGP, NBA, Eurolega, LBA, Eurocup, tennis e altri eventi premium. L’offerta arriva nel periodo caldo delle stagioni sportive, elemento rilevante nella strategia di conversione.

Gubbio Juve Next Gen in streaming gratis – Sky Calcio + Sky Sport: il pacchetto per gli appassionati di calcio

Per i tifosi, Sky propone un bundle che unisce calcio nazionale e internazionale. Sky Sport + Sky Calcio a 29,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 59,90 euro al mese).

Questa offerta include tutte le emozioni del pacchetto sport, ma non solo:

Serie A Enilive (3 partite su 10 a turno, inclusi big match)

Serie C integrale

Premier League, Bundesliga, top match Ligue 1

Pacchetto Sport con coppe europee e grandi eventi

Un’offerta che punta a intercettare il pubblico più esigente, in un mercato dei diritti sportivi in continua evoluzione.