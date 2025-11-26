Atletico Madrid Inter in streaming gratis? Segui la partita in diretta

Le due squadre scendono in campo per la quinta giornata del girone unico di Champions League.

Il calcio in TV
(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La nuova UEFA Champions League continua su Prime Video con Atletico MadridInter. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono conquistare la quinta vittoria consecutiva nella massima competizione europea per club dopo il 2-1 casalingo contro il Kairat Almaty e dimenticare così la sconfitta nel derby contro il Milan.

L’appuntamento è per mercoledì 26 novembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00). n diretta da Madrid ci saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Luca Toni e Fernando Llorente.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23:30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti Cristian Brocchi guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Atletico Madrid-Inter e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 25 e mercoledì 26 saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì.

Atletico Madrid Inter in streaming gratis – Le funzioni di Prime Video

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.

Iscriviti ad Amazon Prime Video e provalo gratis per 30 giorni. Clicca qui per registrarti

IMPORTANTE: In qualità di Affiliato Amazon, Calcio e Finanza riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Calcio e Finanza riceve una commissione per ogni utente, con diritto di usufruire del periodo gratuito di 30 giorni di Amazon Prime, che da www.calcioefinanza.it si iscrive a Prime attraverso PrimeVideo.com. Registrandoti ad Amazon Prime Video attraverso il precedente link puoi pertanto contribuire a sostenere il progetto editoriale di Calcio e Finanza. Grazie.