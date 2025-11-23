Trento Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Trento Inter Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo la 15esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con il Trento è in programma per domenica 23 novembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.

Trento Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Trento Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Trento-Inter Under 23, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 23 NOVEMBRE

Ore 12.30

TRENTO-INTER U23

Sky Sport Uno, Sky Sport 258 e NOW

Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW

Ore 14.30

UNION BRESCIA-L.R. VICENZA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW NOVARA-RENATE

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

SALERNITANA-POTENZA

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 254 e NOW

Ore 20.30

LECCO-CITTADELLA

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 24 NOVEMBRE

Ore 20.30