Il conto alla rovescia è finito: questa sera Inter e Milan si affrontano in un derby che promette spettacolo, intensità e punti pesanti per la classifica. Una sfida che, come sempre, va oltre il semplice calcio: identità, storia, prestigio internazionale e un San Siro pronto a spingere le due squadre in una delle partite più attese dell’anno.

Oltre all’interesse tecnico e narrativo, molti tifosi stanno cercando informazioni aggiornate su dove vedere Inter Milan, sia in TV sia in streaming legale. Ecco tutti i dettagli.

Dove vedere Inter Milan, le probabili formazioni

– Inter (3-5-2): 1 Sommer, 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni

30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco, 10 Lautaro, 9 Thuram. (13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 94 F. P. Esposito). All.: Chivu. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Dumfries, Di Gennaro, Darmian, Mkhitaryan.

56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

11 Pulisic, 10 Leao. (1 Terracciano, 37 Pittarella, 24 Athekame

5 De Winter, 4 Ricci, 27 Odogu, 2 Estupinan, 30 Jashari, 8 Loftus Cheek, 18 Nkuku). All.: Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Gimenez.

Inter Milan in diretta: segui la partita live

“Sarà una serata meravigliosa”. Con poche semplici parole Massimiliano Allegri racconta nel modo più efficace il derby di Milano. Lui che in una notte di anni fa dovette “scegliere tra tornare alla Juventus, andare al Real oppure all’Inter“, conosce bene il clima della sfida. In novanta minuti o sarà sorpasso Milan, oppure l’Inter prenderà il largo. Ma secondo i bookmakers, che danno come netti favoriti i nerazzurri, non c’è partita. “Intanto – puntualizza Allegri – si parte da 0-0. Quando giochi le grandi partite bisogna avere grande attenzione perché i dettagli fanno la differenza. Insieme al Napoli, l’Inter è la favorita dello scudetto.

In casa nerazzurra, Cristian Chivu sa quanto vale la sfida contro i cugini rossoneri, d’altronde lui, da giocatore, ne ha giocati e vinti parecchi, anche decisivi nella lotta per il tricolore. E alla vigilia così si presenta con idee chiare e una convinzione netta: l’Inter dovrà giocare una partita completa, feroce nei duelli e lucida nei momenti cruciali. “Non ci sono favoriti nei derby, �

50-50. Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte, vincere duelli e contrasti. Così si può raggiungere più facilmente il risultato. Il derby è diverso perché è bello, per la storia, per la tradizione, per la rivalità. Ma si tratta sempre di una partita e bisogna prepararla al meglio come sempre. Capiamo cosa rappresenta per i nostri tifosi e lo stesso vale per il Milan“.