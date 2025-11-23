Cavese Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Cavese Atalanta Under 23 in streaming gratis.
I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 15esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con la Cavese è in programma per domenica 22 novembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.
Cavese Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Cavese Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Cavese-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa alla 15esima giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 23 NOVEMBRE
Ore 12.30
- TRENTO-INTER U23
Sky Sport Uno, Sky Sport 258 e NOW
- CAVESE-ATALANTA U23
Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW
Ore 14.30
- UNION BRESCIA-L.R. VICENZA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- ASCOLI-AREZZO
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- COSENZA-BENEVENTO
Sky Sport 253 e NOW
- TERNANA-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport 254 e NOW
- CATANIA-LATINA
Sky Sport 255 e NOW
- NOVARA-RENATE
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- SALERNITANA-POTENZA
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- GUIDONIA MONTECELIO-CAMPOBASSO
Sky Sport 253 e NOW
- GIANA ERMINIO-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport 254 e NOW
Ore 20.30
- LECCO-CITTADELLA
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- SAMBENEDETTESE-PINETO
Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 24 NOVEMBRE
Ore 20.30
- LIVORNO-TORRES
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- PERUGIA-VIS PESARO
Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW