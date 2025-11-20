Nuovo emendamento Lotito: stop al divieto di pubblicità indiretta delle scommesse

Uno dei molti emendamenti alla manovra di bilancio 2026 porta la firma di Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e patron della Lazio, che chiede di abrogare il divieto di pubblicità in forma indiretta di scommesse o gioco d’azzardo.

Un divieto che è ancora in vigore per le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Nell’emendamento non viene modificato, invece, il divieto di tale pratica per la tipologia diretta.

L’attuale divieto è in vigore dal decreto Dignità del 2018. In quel provvedimento, si vietava qualsiasi forma di pubblicità relativa a «giochi o scommesse con vincite di denaro», su «qualunque mezzo», incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, oltre alle trasmissioni tv e radiofoniche, alla stampa, affissioni e Internet.