Sky Business Black Friday: ecco l’occasione per diventare un locale Sky

Possono sottoscrivere l’abbonamento, al prezzo scontato di 299€ al mese per 12 mesi , tutti i locali che non abbiano avuto un abbonamento business Sky negli ultimi 12 mesi

I contenuti sono pensati per offrire ai gestori un palinsesto ricco ogni giorno della settimana, così da intercettare diversi target di pubblico e valorizzare tutte le fasce orarie, dai pranzi al preserale fino alle serate con i big match.

La ripresa della Serie A dopo la pausa nazionali, il ritorno delle coppe europee, la Formula 1 a Las Vegas, il basket italiano e l’NBA. L’ultimo periodo dell’anno non è di certo avaro di sport e complice il Black Friday , può rivelarsi un momento ideale per bar, pub e ristoranti per aumentare l’attrattività diventando un “locale Sky”.

Tutto lo sport di novembre e dicembre: il ruolo chiave del calcio

Il ritorno della Serie A dopo la sosta per le nazionali è il traino perfetto per riportare pubblico nei locali, e con Sky Business i gestori possono contare su l’intero pacchetto calcistico, non solo sulle tre partite per turno disponibili ai clienti Sky privati.

Questo significa offrire ogni weekend un palinsesto completo e davvero competitivo, a partire dalla ripresa del campionato post pausa nazionali che prevede il 22 novembre Napoli–Atalanta, e il 23 novembre il derby di Milano, un appuntamento che da solo rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione.

E non è tutto, perché il calcio europeo torna subito a dominare la programmazione: da martedì 25 novembre riparte la UEFA Champions League, un appuntamento decisivo della fase a gironi che offre ai locali quattro serate dall’appeal altissimo.

Juve e Napoli scendono in campo martedì, mentre mercoledì tocca a Inter e Atalanta, garantendo due giorni consecutivi di partite con un impatto commerciale molto forte.

Grazie a Sky Business, ogni locale può proporre l’intera offerta europea, valorizzando sia il pubblico abituale sia chi sceglie il bar o il ristorante proprio per seguire la propria squadra.

Il mese di novembre porta anche la tappa più scenografica della Formula 1: il Gran Premio di Las Vegas, un evento unico nel suo genere, capace di attirare pubblico anche nelle fasce orarie meno tradizionali e le sfide del grande basket, italiano, europeo e oltreoceano, con l’NBA.

Con l’offerta Black Friday, si riceve inoltre:

un buono Amazon da 300 €;

la possibilità di aggiungere una TV Sky Glass da 55” a soli 99 € (anziché 987 €).

Sky Glass rappresenta il modo più spettacolare di vivere lo sport: uno schermo di ultima generazione, con immagini in altissima definizione e un audio cinematografico, perfetto per non perdere nemmeno un’azione decisiva.

Sky Business offerta Black Friday: come funziona e come attivarla

L’offerta Sky Business Bar e Ristoranti consente di arricchire l’esperienza dei propri clienti e aumentare l’affluenza durante i grandi eventi sportivi.

Per aderire alla promozione del Black Friday, basta cliccare qui e compilare il modulo dedicato: un operatore Sky ricontatterà per fornire tutte le informazioni su abbonamento, attivazione e promozioni attive.

L’offerta comprende inoltre:

il decoder in comodato d’uso;

supporto personalizzato;

vetrofanie “Locale Sky” e locandine eventi;

visibilità sulla piattaforma TheFork grazie al filtro “Calcio e Sport Live”.

