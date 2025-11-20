Italia, com’è andato il sorteggio? Cosa dice il ranking FIFA sui playoff

L’Italia ha scoperto la sua avversaria nella semifinale dei playoff che determineranno le ultime quattro Nazionali europee qualificate per il Mondiale 2026. Si tratta dell’Irlanda del Nord, squadra che già fu fatale agli Azzurri nella corsa verso i Mondiali 2022 e che ora darà nuovamente battaglia per conquistare la finale di questo spareggio.
L’altra semifinale – quella da cui emergerà la seconda finalista del gruppo in cui è stata sorteggiata l’Italia – sarà una tra Galles e Bosnia. In un sorteggio tutto sommato abbordabile, a pesare per gli Azzurri potrebbe però essere il fattore campo, dato che in caso di passaggio del turno l’Italia giocherà la finale fuori casa.
Ma come è andato il sorteggio agli Azzurri? Gli accoppiamenti sono stati positivi o negativi? Per rispondere a questa domanda, un parametro interessante da valutare è quello del ranking FIFA, la graduatoria che determina il valore di una Nazionale sulla base di vittorie, pareggi e sconfitte accumulati nelle gare ufficiali e nelle amichevoli.
Partendo dal gruppo dell’Italia e analizzando solamente le Nazionali che gli Azzurri avrebbero potuto pescare (tutte tranne quelle di fascia 1), il ranking è il seguente:
- Galles – 1.529,71 punti, 32° posto
- Irlanda del Nord – 1.366,02 punti, 69° posto
- Bosnia – 1.362,37 punti, 70° posto
- MEDIA – 1.419,36 punti (una media che varrebbe il 62° posto)
Passando al gruppo B, in questo caso il ranking indica le seguenti posizioni:
- Polonia – 1.532,04 punti, 31° posto
- Svezia – 1.487,13 punti, 43° posto
- Albania – 1.401,07 punti, 63° posto
- MEDIA – 1.473,41 punti (una media che varrebbe il 47° posto)
Guardando invece al gruppo C, il ranking offre la seguente panoramica:
- Slovacchia – 1.485,65 punti, 45° posto
- Romania – 1.465,78 punti, 47° posto
- Kosovo – 1.308,84 punti, 80° posto
- MEDIA – 1.420,09 punti (una media che varrebbe il 62° posto)
Chiusura dedicata al gruppo D, quello che vede la Danimarca come testa di serie. Questo il ranking delle avversarie che anche l’Italia avrebbe potuto pescare:
- Repubblica Ceca – 1.487 punti, 44° posto
- Irlanda – 1.436,04 punti, 59° posto
- Macedonia del Nord – 1.378,57 punti, 65° posto
- MEDIA – 1.433, 87 punti, (una media che varrebbe il 60° posto)
Sulla base delle indicazioni che emergono dal ranking, il percorso dell’Italia sembrerebbe essere quello più semplice sulla carta. La media punti delle squadre avversarie degli Azzurri è la più bassa tra quelle dei quattro gruppi, ma comunque vicina a quelle dei gruppi D e C.
L’unica eccezione su questo fronte è rappresentata dal gruppo B, che a prima vista era apparso già come il più proibitivo. In questo caso, la media punti è più alta, spinta anche dalla presenza della Svezia che si trovava sì in quarta fascia, ma il cui ranking è comunque il terzo più alto tra quelli delle avversarie che la stessa Italia avrebbe potuto incontrare.