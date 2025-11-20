Italia, com’è andato il sorteggio? Cosa dice il ranking FIFA sui playoff

L’Italia ha scoperto la sua avversaria nella semifinale dei playoff che determineranno le ultime quattro Nazionali europee qualificate per il Mondiale 2026. Si tratta dell’Irlanda del Nord, squadra che già fu fatale agli Azzurri nella corsa verso i Mondiali 2022 e che ora darà nuovamente battaglia per conquistare la finale di questo spareggio.

L’altra semifinale – quella da cui emergerà la seconda finalista del gruppo in cui è stata sorteggiata l’Italia – sarà una tra Galles e Bosnia. In un sorteggio tutto sommato abbordabile, a pesare per gli Azzurri potrebbe però essere il fattore campo, dato che in caso di passaggio del turno l’Italia giocherà la finale fuori casa.

Ma come è andato il sorteggio agli Azzurri? Gli accoppiamenti sono stati positivi o negativi? Per rispondere a questa domanda, un parametro interessante da valutare è quello del ranking FIFA, la graduatoria che determina il valore di una Nazionale sulla base di vittorie, pareggi e sconfitte accumulati nelle gare ufficiali e nelle amichevoli.

Partendo dal gruppo dell’Italia e analizzando solamente le Nazionali che gli Azzurri avrebbero potuto pescare (tutte tranne quelle di fascia 1), il ranking è il seguente: