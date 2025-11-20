Champions, scelte le due gare del girone in chiaro per il quinto turno

La Champions League si prepara a ripartire con la quinta giornata della sua prima fase, per quella che è la sua seconda edizione con il nuovo format. Dopo il sorteggio dello scorso 28 agosto, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente si stanno sfidando, con il terzo turno previsto per le giornate di martedì 25 e mercoledì 26 novembre.

In attesa di capire cosa emergerà per il nuovo ciclo di diritti tv 2027-2031, Sky sarà assoluta protagonista della competizione, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera (in programma per il quinto turno la sfida tra l’Atletico Madrid di Simeone e l’Inter di Chivu).

Champions League partita in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno. In aggiunta, Sky ha previsto la trasmissione di un incontro in differita su Cielo, una delle partite in programma alle ore 18.45 e riproposta successivamente in prima serata.