Cloudflare fornisce servizi fondamentali per il funzionamento del web moderno. La società offre infatti tecnologie che proteggono i siti dagli attacchi informatici – in particolare dalle ondate di traffico malevolo generate per mandare offline una piattaforma – e sistemi che aiutano a mantenere attivo un sito anche quando milioni di utenti tentano di accedervi contemporaneamente. Per questo motivo, quando Cloudflare registra un guasto, l’impatto può essere immediato e molto esteso, come dimostrato dai disservizi di oggi.

Una parte del web ha smesso improvvisamente di funzionare a causa di un problema tecnico che ha colpito Cloudflare , uno dei principali fornitori mondiali di infrastrutture per Internet. Numerosi utenti che hanno provato ad accedere a siti molto popolari – tra cui X, la piattaforma precedentemente conosciuta come Twitter, e il sito di recensioni cinematografiche Letterboxd – si sono trovati davanti a una schermata di errore che segnalava l’impossibilità di caricare la pagina a causa di malfunzionamenti legati a Cloudflare.

In un aggiornamento pubblicato nelle prime fasi dell’incidente, l’azienda ha dichiarato: «Cloudflare è consapevole di un problema che potrebbe avere un impatto su diversi clienti e sta conducendo le verifiche necessarie». La società ha aggiunto che ulteriori dettagli saranno forniti non appena ci saranno informazioni più precise sulle cause del malfunzionamento.

Anche Down Detector – la piattaforma che monitora i blackout e i disservizi dei principali servizi online – è stata coinvolta dai problemi tecnici. Per alcuni minuti il sito risultava irraggiungibile, probabilmente proprio a causa delle difficoltà della sua infrastruttura basata su Cloudflare. Quando la pagina è tornata a caricarsi, ha mostrato un’impennata significativa delle segnalazioni, confermando un malfunzionamento su larga scala.

Gli utenti colpiti dall’interruzione hanno visualizzato un messaggio che parlava di un «errore interno del server nella rete di Cloudflare». L’avviso invitava gli utenti a riprovare dopo qualche minuto, suggerendo che il problema fosse temporaneo ma abbastanza serio da impedire l’accesso a molti siti web contemporaneamente.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il guasto, ma l’ampiezza dei servizi colpiti mostra quanto gran parte del web dipenda dalle infrastrutture di un numero limitato di aziende specializzate come Cloudflare.

