Il Milan lancia un biglietto unico per museo e tour di San Siro

Un biglietto unico per museo e stadio. Il Milan e M-I Stadio hanno presentato oggi l’ALL IN ONE PASS, il nuovo biglietto combinato per vivere un viaggio immersivo in due luoghi simbolo della passione calcistica che ha reso Milano una delle capitali mondiali di questo sport: Museo Mondo Milan e San Siro Stadium Museum & Tour.

I due musei rappresentano delle tappe chiave per chi desidera scoprire la città da una prospettiva diversa e, con circa 450.000 visitatori aggregati a stagione, sono tra i più frequentati di Milano, insieme a istituzioni come il Museo del Duomo, Triennale Milano e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.

Mentre il Museo Mondo Milan accompagna il visitatore nella storia e nei successi del club rossonero attraverso un percorso multimediale e interattivo, San Siro Stadium Tour & Museum lo porta nel dietro le quinte di uno degli stadi più iconici d’Italia, in aree esclusive come spogliatoi, tunnel e campo da gioco.

Il pass offre a tifosi, appassionati di sport e visitatori l’opportunità di visitare Museo Mondo Milan e San Siro Stadium Museum & Tour a un prezzo speciale e in modalità “open”, permettendo loro di scegliere liberamente quando vivere le due esperienze, anche in giornate differenti.

Di seguito, il listino prezzi di ALL IN ONE PASS:

Intero: 60 euro

Ridotto: 42 euro

Family 2+1: 135 euro

L’ALL IN ONE PASS è disponibile online sui siti ufficiali del Museo Mondo Milan e del San Siro Stadium Museum & Tour e presso le biglietterie fisiche di Casa Milan e dello stadio San Siro.