Il fondo Elliott aumenta la sua quota nella società mineraria Barrick Mining

Il fondo attivista Elliott Management – proprietario del Milan fino al 2022, prima della cessione del club alla RedBird di Gerry Cardinale – ha costruito una partecipazione significativa in Barrick Mining, secondo quanto riportato dal Financial Times, dopo che il secondo maggior produttore mondiale di oro ha faticato a capitalizzare un’impetuosa corsa del metallo prezioso.

L’investimento di Elliott arriva mentre la società mineraria con sede a Toronto ha promesso di rifocalizzarsi sul redditizio business nordamericano in seguito all’improvvisa uscita del suo amministratore delegato, Mark Bristow, avvenuta a settembre, alimentando le speculazioni su una possibile futura scissione del gruppo o sulla vendita di alcuni asset.

La partecipazione di Elliott la colloca tra i primi dieci investitori di Barrick, hanno spiegato le fonti. Ciò significa che la quota del fondo vale almeno 700 milioni di dollari (600 milioni di euro circa). Mentre il prezzo dell’oro ha toccato livelli record negli ultimi mesi, le azioni di Barrick hanno sottoperformato rispetto ai concorrenti e l’azienda ha affrontato diversi ostacoli, incluso la perdita del controllo di una miniera chiave in Mali.

Tuttavia, il Financial Times ha sottolineato che Elliott considera con favore l’ipotesi di una scissione in due società, separando le attività nordamericane — a più alto potenziale di crescita — dalle miniere situate in aree più rischiose in Asia e Africa. Il valore di mercato di Barrick — quotata principalmente a Toronto e secondariamente a New York — era di 62,5 miliardi di dollari alla chiusura delle contrattazioni di lunedì, più del doppio rispetto a un anno fa.

Tuttavia, il titolo è cresciuto di meno del 55% negli ultimi cinque anni, a fronte di rialzi del 232% e del 144% rispettivamente per i concorrenti Kinross Gold e Agnico Eagle. Con 76,1 miliardi di dollari di asset in gestione, Elliott è considerato a Wall Street il più temuto investitore attivista, avendo rivelato posizioni multimiliardarie in gruppi come Pepsi, BP e Honeywell nell’ultimo anno.

La società fondata da Paul Singer (padre di Gordon, attuale membro del CdA del Milan), conosce bene anche il settore minerario: detiene una quota significativa in Anglo American, che ha recentemente accettato di fondersi con la rivale Teck Resources.