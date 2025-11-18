Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Montenegro Italia Under 21 tv streaming, gara valida per la sesta giornata delle qualificazioni Europei.

Dopo la sconfitta in casa della Polonia, gli Azzurri di Silvio Baldini devono riprendere la loro corsa nel girone E per rimanere attaccati alla capolista concedendosi la possibilità di essere la migliore seconda dei vari gironi, avendo così la possibilità di evitare i playoff e accedere direttamente agli Europei 2027 che si giocheranno fra Albania e Serbia. Infatti, a qualificarsi per la rassegna continentale sarà solamente la prima di ogni girone, con le seconde che saranno incluse in una speciale graduatoria dove la migliore si qualificherà direttamente, mentre le altre si giocheranno il pass agli spareggi.

Dove vedere Montenegro Italia Under 21 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Montenegro-Italia Under 21, match valido per la sesta giornata delle qualificazioni agli per gli Europei 2027, si terrà allo Stadion Gradski di Nikšić, martedì 18 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.30. La sfida sarò visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.

I convocati di Baldini:

PORTIERI

Diego Mascardi (Spezia)

(Spezia) Edoardo Motta (Reggiana)

(Reggiana) Lorenzo Palmisani (Frosinone)

DIFENSORI

Davide Bartesagh i (Milan)

i (Milan) Gabriele Calvani (Frosinone)

(Frosinone) Pietro Comuzzo (Fiorentina)

(Fiorentina) Niccolò Fortini (Fiorentina, squalificato in Polonia ma ci sarà contro Montenegro)

(Fiorentina, squalificato in Polonia ma ci sarà contro Montenegro) Gabriele Guarino (Empoli)

(Empoli) Riyad Idrissi (Cagliari)

(Cagliari) Filippo Mane (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Brando Moruzzi (Empoli)

(Empoli) Marco Palestra (Cagliari)

CENTROCAMPISTI

Tommaso Berti (Cesena)

(Cesena) Matteo Dagasso (Pescara)

(Pescara) Giacomo Faticanti (Juventus NextGen)

(Juventus NextGen) Luca Lipani (Sassuolo)

(Sassuolo) Cher Ndour (Fiorentina)

(Fiorentina) Niccolò Pisilli (Roma)

ATTACCANTI