Calcio e geopolitica: Bin Salman incontra Trump e si porta Cristiano Ronaldo

Quest’oggi alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha in programma di ricevere il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed Bin Salman. Ma non è tutto, infatti, sull’agenda di Trump ci sarebbe un incontro con Cristiano Ronaldo, la stella del nuovo corso del calcio saudita.

Come riportato da The Athletic, l’incontro a cui dovrebbe partecipare Ronaldo fa parte di un importante evento diplomatico che vede appunto il ritorno alla Casa Bianca di Bin Salman dopo sette anni. Va ricordato inoltre, che Ronaldo gioca nell’Al Nassr, una delle quattro squadre controllate al 70% dal Public Investment Fund (PIF), il fondo governativo del regno saudita che negli ultimi anni ha investito ingenti cifre nel calcio, ma anche nello sport in generale, dal tennis alla boxe.

Si tratta di un ritorno per Cristiano Ronaldo negli Stati Uniti, da dove manca da quasi 12 anni, prima di tornarci a marzo quando il Portogallo sfiderà gli USA in amichevole. E poi ovviamente nell’estate 2026 per i Mondiali che gli Stati Uniti, insieme a Messico e Canada, sono chiamati a organizzare, visto che il Portogallo ha strappato la qualificazione nei giorni scorsi.

Negli ultimi mesi, Ronaldo ha fatto diversi sforzi diplomatici per corteggiare Trump. A luglio, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, anch’egli portoghese, ha regalato al presidente degli Stati Uniti una maglia del Portogallo firmata da CR7 durante un vertice del G7 in Canada. La maglia era, ovviamente, l’iconica numero 7 che riportava la seguente dedica: «Al presidente Donald J. Trump, Playing for Peace».

In una sua recente intervista con il giornalista britannico Piers Morgan, Ronaldo ha affermato di voler incontrare il presidente Trump per discutere della pace mondiale: «È una delle persone che possono aiutare a cambiare il mondo. Una delle più importanti è il presidente degli Stati Uniti. Se possiamo aiutarci a vicenda a far accadere questo… giuro che non riesco a guardare la TV. A volte inizio a vedere le notizie e non riesco… È uno dei personaggi che desidero incontrare per sedermi e fare una bella chiacchierata. Se è qui, o negli Stati Uniti, ovunque lui voglia, so che è stato qui in Arabia con il nostro presidente Mohammed bin Salman. Spero un giorno di incontrarlo perché è una delle persone che possono far accadere le cose e mi piacciono persone così».