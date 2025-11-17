Il Barcellona sabato esordirà al Camp Nou: con l'Athletic capienza a 45mila spettatori

Il Barcellona può finalmente tornare a giocare nel suo stadio, lo Spotify Camp Nou, che negli ultimi anni ha vissuto una lunga fase di ristrutturazione. L’appuntamento che segnerà l’apertura ufficiale del nuovo impianto sarà la 13esima giornata di campionato che vede in programma la sfida con l’Athletic Bilbao.

La partita contro i baschi è in programma per sabato 22 novembre alle ore 16.15 e si giocherà, come specificato dallo stesso club blaugrana, con una capienza massima di 45.401, il secondo step previsto dalla tabella dei lavori, che è stata riprogrammata varie volte nell’ultimo periodo.

I lavori all’interno dello Spotify Camp Nou, come fa sapere il club, continueranno anche nelle prossime settimane e come step intermedi ci l’aumento costante della capienza del nuovo impianto fino ad arrivare al suo massimo: 105.000 persone. Ma c’è ancora molta strada da percorrere, anche se il primo obiettivo è stato raggiunto.

Infine, il capitolo Champions League, il club catalano sta continuando a lavorare per riportare al più presto la massima competizione europea al Camp Nou. Proprio per questo, i dialoghi con la UEFA proseguono da settimane con un obiettivo: permettere di far giocare Barcellona-Eintracht Francoforte, in programma martedì 9 dicembre, nel nuovo stadio. Da parte del club catalano vengono considerati rispettati i requisiti minimi per ospitare una partita UEFA, ma a mancare è ancora il via libera definitivo da parte del massimo campionato europeo.