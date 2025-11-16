Italia Norvegia dove vederla? Questa sera, domenica 16 novembre 2025, gli Azzurri tornano in campo per l’ultima giornata delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026: Italia-Norvegia, valida per il gruppo I avrà il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 e la partita si giocherà allo stadio San Siro di Milano.

Italia Norvegia dove vederla? Come seguire il match

La buona notizia per i tifosi italiani è che il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1. Non serve quindi alcun abbonamento: basterà sintonizzarsi sul primo canale Rai per seguire la diretta con il commento dedicato.

Italia Norvegia in streaming

Chi preferisce lo streaming potrà guardare la partita gratis su RaiPlay, la piattaforma ufficiale Rai accessibile da pc, smartphone, tablet e smart TV. Basta scaricare l’app o collegarsi al sito per assistere all’incontro in tempo reale, senza costi aggiuntivi. In alternativa, diversi portali sportivi seguiranno il match con dirette testuali live, aggiornando minuto per minuto su azioni e risultato. Gli uomini di Gennaro Gattuso sono chiamati a chiudere al meglio il girone di qualificazione per poi concentrarsi ai playoff di marzo vista l’ampia differenza reti nei confronti della Norvegia.