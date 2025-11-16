FIFA, stretta su odio e discriminazione online: niente biglietti per i responsabili di abusi

In occasione della Giornata internazionale della tolleranza, la FIFA ha ribadito il proprio impegno a promuovere il rispetto e l’inclusione, ricordando che l’odio e la discriminazione non hanno posto nel calcio. Nell’ambito dei propri sforzi in questo campo, la FIFA ha potenziato il proprio Servizio di protezione dei social media (SMPS), disponibile tutto l’anno per tutti i giocatori, le squadre e i funzionari dei tornei FIFA, nonché per le Federazioni affiliate alla FIFA (MA).

Dal lancio dell’SMPS nel 2022, sono stati segnalati alle piattaforme dei social media oltre 65.000 post offensivi affinché fossero esaminati e rimossi, di cui oltre 30.000 dall’inizio di quest’anno.

Dall’inizio di quest’anno, 11 persone sono state segnalate alle autorità di polizia globali in Argentina, Brasile, Francia, Polonia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti a seguito di abusi durante le competizioni FIFA, e un caso è stato sottoposto all’Interpol. Le MA FIFA competenti sono state informate di questi incidenti per consentire loro di intraprendere le azioni necessarie a livello locale.

Inoltre, per tutti i casi identificati, la FIFA sta inserendo in una blacklist le persone responsabili di comportamenti altamente offensivi, con l’obiettivo di impedire loro di acquistare biglietti per futuri tornei o eventi FIFA.

L’SMPS è stato implementato in diverse competizioni quest’anno, tra cui la prima edizione della FIFA Club World Cup, dove il servizio ha garantito che tutte le 32 squadre, composte da giocatori di 72 nazionalità, coinvolte nell’evento mondiale sul suolo americano fossero protette da un monitoraggio proattivo che ha individuato e segnalato qualsiasi contenuto violento, minaccioso o discriminatorio.

Durante il torneo, l’SMPS ha monitorato 2.401 account attivi su cinque piattaforme di social media, coprendo giocatori, allenatori, squadre e arbitri che hanno partecipato al torneo innovativo, con 5,9 milioni di post analizzati, 179.517 segnalati per la revisione e 20.587 segnalati alle piattaforme competenti.

“In occasione della Giornata internazionale della tolleranza, voglio chiarire che il calcio deve essere uno spazio sicuro e inclusivo, sul campo, sugli spalti e online. Attraverso il Servizio di protezione dei social media della FIFA e grazie all’impiego di tecnologie avanzate e competenze umane, la FIFA sta adottando misure decisive per proteggere giocatori, allenatori, squadre e arbitri dai gravi danni causati dagli abusi online”, ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino.

“Il nostro messaggio è chiaro: gli abusi non hanno posto nel nostro gioco e continueremo a collaborare con le nostre federazioni affiliate, le confederazioni e le autorità di polizia per assicurare i responsabili alla giustizia.

”Questo comportamento non ha posto nel calcio né nella società e la FIFA sta adottando tutte le misure possibili segnalando questi incidenti e inserendo le persone coinvolte in una lista nera che impedisce loro di acquistare biglietti per i tornei FIFA”.

Il servizio FIFA SMPS è stato progettato per proteggere le persone dagli abusi online, in particolare dai messaggi razzisti, discriminatori o minacciosi che possono essere inviati durante le competizioni più importanti. Inoltre, impedisce ai follower dei titolari degli account di essere esposti a post offensivi, discriminatori e minacciosi, evitando così la normalizzazione di questo tipo di azioni.

Servizio di protezione dei social media della FIFA