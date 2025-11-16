Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Norvegia tv streaming, gara valida per l’ultima giornata delle qualificazioni Mondiali.

Gli Azzurri sono pronti all’ultimo impegno nelle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 che si giocheranno fra USA, Canada e Messico. Gli uomini di Gennaro Gattuso sono chiamati a chiudere al meglio il girone di qualificazione, anche se ormai sono certi i playoff per l’enorme differenza reti che separa gli Azzurri da Haaland e compagni.

Dove vedere Italia Norvegia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Italia-Norvegia, match valido per l’ultima giornata delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026, si terrà allo stadio San Siro di Milano, domenica 16 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

Le migliori partite delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 saranno in onda su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e il servizio streaming NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma come sempre accade le sfide che vedono protagoniste l’Italia di Gennaro Gattuso sono mandate in onda in esclusiva sulla Rai. In particolare, Italia-Norvegia sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.