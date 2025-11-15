Dove vedere Kazakistan Belgio tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Kazakistan Belgio tv streaming, settima giornata delle qualificazioni Mondiali 2026.

Continua così il percorso delle formazioni UEFA, comprese quelle che hanno giocato le finali della Nations League, verso il torneo iridato che si svolgerà il prossimo anno in Stati Uniti, Messico e Canada.

Dove vedere Kazakistan Belgio tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Kazakistan-Belgio, match valido la settima giornata del girone J, si terrà all’Astana Arena, il 15 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso che ha sostituito Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale, sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare delle qualificazioni Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

La sfida fra Kazakistan e Belgio sarà trasmessa su Sky Sport Max e in streaming su NOW con la telecronaca di Alessandro Sugoni.

(Image credit: Depositphotos)