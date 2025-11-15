Mondiali, dove vedere Italia Repubblica Ceca Under 17 in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Repubblica Ceca Under 17 tv streaming, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di categoria.

Dopo aver passato il girone da primi in classifica a punteggio pieno, grazie alle vittorie con i padroni di casa del Qatar, Bolivia e Sudafrica, gli Azzurrini di Massimiliano Favo sono attesi dal primo turno a eliminazione diretta della rassegna iridata che si sta svolgendo in Qatar.

Dove vedere Italia Repubblica Ceca Under 17 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Italia-Repubblica Ceca Under 17, match valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali Under 17 in Qatar, si terrà allo stadio Aspire Zone di Doha, sabato 15 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 14.00. La sfida sarà visibile solamente in streaming su FIFA TV, la piattaforma gratuita del massimo organo del calcio mondiale.

I convocati di Favo:

PORTIERI

Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus)

DIFENSORI

Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund)

CENTROCAMPISTI

Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta)

ATTACCANTI