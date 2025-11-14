Qualificazioni a Europei e Mondiali prevedibili: la FA inglese spinge per la riforma

L’Inghilterra non ha avuto grossi problemi a chiudere il proprio girone di qualificazione ai Mondiali 2026 al primo posto, centrando il pass per la rassegna iridata della prossima estate. Ma nonostante ciò, la Federcalcio inglese, la Football Association, ritiene che sia il momento di cambiare il format delle qualificazioni, sia per Europei che Mondiali, per le nazionali appartenenti alla UEFA. A riportarlo è il quotidiano The Athletic.

Una posizione che si sposa anche con le ultime dichiarazioni del commissario tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, che al contrario del collega Thomas Tuchel, dovrà affrontare i playoff per cercare di evitare la terza esclusione consecutiva dai Mondiali da parte dell’Italia.

«Penso che sia davvero importante rinnovare il sistema –, ha dichiarato l’amministratore delegato della FA Mark Bullingham durante la presentazione del logo e del calendario di Euro 2028 a Londra –. Faccio parte di un gruppo di lavoro che ci sta lavorando in questo momento. Credo che dobbiamo continuare a cercare modi per rendere il calcio internazionale ancora migliore. E c’è un vero interesse nel farlo. La UEFA sta chiaramente prendendo il comando, ma l’Inghilterra è uno dei Paesi che la sta aiutando a valutare le opzioni». Un possibile cambiamento è anche oggetto di riflessioni da parte della stessa UEFA, come ammesso dal suo presidente Aleksander Ceferin durante il suo intervento al Football Business Forum di settimana scorsa a Milano.