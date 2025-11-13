Italia Israele dove vederla? Questa sera, giovedì 13 novembre 2025, gli Azzurri tornano in campo per la settima giornata delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026: Moldavia-Italia, valida per il gruppo I avrà il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 e la partita si giocherà allo Stadionul Zimbru di Chişinău.

Italia Israele dove vederla? Come seguire il match

La buona notizia per i tifosi italiani è che il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1. Non serve quindi alcun abbonamento: basterà sintonizzarsi sul primo canale Rai per seguire la diretta con il commento dedicato.

Italia Israele in streaming

Chi preferisce lo streaming potrà guardare la partita gratis su RaiPlay, la piattaforma ufficiale Rai accessibile da pc, smartphone, tablet e smart TV. Basta scaricare l’app o collegarsi al sito per assistere all’incontro in tempo reale, senza costi aggiuntivi. In alternativa, diversi portali sportivi seguiranno il match con dirette testuali live, aggiornando minuto per minuto su azioni e risultato. Gli uomini di Gennaro Gattuso sono chiamati a chiudere al meglio il girone di qualificazione, nella speranza di un inciampo, quasi improbabile, della Norvegia. Se no saranno playoff, già garantiti dalla vittoria contro Israele di ottobre.